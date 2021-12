Victoria Rodríguez Ceja fue ratificada por la Comisión de Hacienda del Senado como integrante de la Junta de Gobierno de Banxico

Victoria Rodríguez Ceja fue elegida miembro de la Junta de Gobierno de Banxico (Foto: Reuters / Toya Sarno Jordan)

La subsecretaria de Egresos del gobierno federal, Victoria Rodríguez, fue ratificada por la Comisión de Hacienda del Senado de la República para integrar la Junta de Gobierno del Banco de México (Baxico).

Aunque al principio de la discusión hubo un desacuerdo en cuanto a lo que se determinaría, el nombramiento de la funcionaria fue aprobado con 14 votos a favor y seis en contra.

“Aprobado el dictamen correspondiente a la propuesta de designación de la C. Victoria Rodríguez Ceja como miembro integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México a partir del 1 de enero de 2022″, indicó el senador de Morena y presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta Mier.

Y es que, el pasado 24 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Arturo Herrera ya no sería propuesto para encabezar Banxico y anunció que en su lugar eligió como candidata a Rodríguez Ceja.

De acuerdo con la declaración del mandatario, su cambio de decisión se debe a que se necesita más participación de mujeres en su gobierno. Además, reconoció su desempeño en cuanto al manejo de las inversiones públicas, evitando así aumentar la deuda del país.

“En efecto, no va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México, voy a enviar en esta semana la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja, la subsecretaria de Hacienda, ella va a ser nuestra propuesta para el Banco de México. Hoy o mañana vamos a enviarla. Queremos que participen mujeres, que se lleve a cabo este cambio, reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaria de Egresos, que ha estado actuando muy bien, con un desempeño ejemplar, es la encargada del manejo de las inversiones públicas y ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por gastar, a ella se debe que tengamos estabilidad financiera, el que no se haya recurrido a deuda adicional, es muy buena serrvidora pública, por primera vez va a estar encabezando el Banco de México una mujer”, dio a conocer en conferencia de prensa matutina.

Sin embargo, esta declaración causó confusión entre los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, pues señalaron que, de acuerdo con el oficio enviado por el Ejecutivo federal, se pretendía colocar a la subsecretaria a la cabeza de la Junta de Gobierno del Banco de México, cuando esa no es una atribución de la Cámara Alta.

Por ello, señalaron, solo se votaría para elegirla o no como integrante del órgano rector del banco central.

Cabe señalar que el principal argumento en contra del nombramiento de Victoria Rodríguez fue que no cuenta con experiencia suficiente en materia monetaria, además, se acusó que tampoco cumple con el tiempo suficiente como alta funcionaria en temas de finanzas públicas.

Información en desarrollo