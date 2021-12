Quién dijo la frase “Mátalos en caliente” y por qué la mencionó AMLO en su discurso del Zócalo

La frase ha sido utilizada por López Obrador para destacar que en su gobierno no se llevan a cabo ejecuciones extrajudiciales (Foto: Bloomberg / Memoria Política de México ORG)

“Ya no aplica el mátalos en caliente”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso del tercer año de su gobierno, quien aseguró que “el vasto esfuerzo para construir la paz se ha llevado a cabo sin violaciones a los derechos humanos, sin el involucramiento de las fuerzas federales en masacres, sin cometer torturas, sin desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, como ocurría antes”.

¿De dónde viene esta frase que ha sido utilizada como símbolo de la corrupción, la opacidad y la violencia gubernamental?

La frase es atribuida a Porfirio Díaz quien supuestamente la mandó como un mensaje cifrado al general y gobernador de Veracruz Luis Mier y Terán durante el motín del buque la Libertad en 1879. Fue un capítulo controversial en la presidencia de Díaz ya que resonó en la prensa de la época.

El 25 de junio de 1879 en Veracruz se fusilaron a 9 personas conocidas como los mártires de Veracruz. Se estaba gestando una conspiración para derrocar a Porfirio Díaz presuntamente organizada por lerdistas encabezados por Mariano Escobedo y Carlos Fuero. Díaz mantuvo constante comunicación a inicios de ese mes con el gobernador de Veracruz para informarle de la conspiración.

Luis Terán y Mier, gobernador de Veracruz y responsable de la ejecución de nueve personas por ordenes de Porfirio Díaz en 1879 (Foto: INAH)

Habían interceptado las cartas de Felipe Robleda, miembro de los insurrectos que trabajaba en la Ciudad de México, en las que se identificaba a Carlos Fuero como parte de los rebeldes. Fuero había estado viviendo en el exilio con Sebastián Lerdo de Tejada y a su regreso a Xalapa fue reintegrado al ejército y contaba con el apoyo de algunos batallones que utilizaría para un golpe.

El buque Libertad fue tomado en la noche del 24 de junio por un grupo comandado por el comandante Antonio Vela, quienes se dirigieron al puerto de Alvarado para recoger un piquete del 24º batallón que desconocía al gobierno para dirigirse a La Laguna.

Al informar de la sublevación del buque en Tlacotalpan, se ordenó la detención de las cabecillas. Sin embargo, algunos habían sido detenidos ya tras las advertencias de Díaz a Mier y Terán, quien mandó telegramas en los que avisaba de la detención de los conspiradores y solicitó instrucciones. Díaz contestó con un telegrama cifrado. Mier y Terán se puso en marcha.

El presidente Porfirio Díaz no destruyó el telegrama y Carlos Tello Díaz afirma que nunca se mostró arrepentido por la decisión de fusilar a los insurrectos (Foto: Especial)

Vicente Capmany, Juan Caro, Antonio Rubalcaba, Ramón Albert, Antonio Ituarte, Francisco Cueto, Jaime Rodríguez, Lorenzo Portilla y Luis Alva fueron fusilados en la madrugada del 25 de junio en los cuarteles del 23° Batallón.

Sin embargo, el contenido del telegrama nunca fue dado a conocer. En el libro Porfirio Díaz, su vida y su tiempo: la ambición (1867-1884) escrito por Carlos Tello Díaz se cuenta el hecho y el autor menciona que “un periódico de oposición que, por esas fechas, criticó la forma de proceder contra unos oficiales acusados de motín (...) ‘¿Por qué el señor Díaz aleja de la capital a esos reos?”, preguntó El Republicano. ‘¿No es mejor y más expedita la fórmula Mátalos en caliente?”.

La expresión se quedó en la mente de todos al ser atinada con la ejecución extrajudicial. Tello Díaz transcribe lo que decía el mensaje decodificado:

“Que Vela con el <i>Independencia </i>persiga al Libertad hasta capturarlo, y si se logra, que se fusile luego todos los oficiales y el diez por ciento de la tripulación. Hacerlo con los comprometidos en esa campaña, y después de dar parte, y con los oficiales que había mandado traer de allá y que se encuentran en esa ciudad. Felipe Robleda, que debe estar allí, manda buscarlo por extramuros y que corra igual suerte, Porfirio Díaz”

Porfirio Díaz estuvo en la presidencia de México por 31 años.

AMLO ya ha mencionado con anterioridad la frase reiterando su confianza en su política de “abrazos, no balazos”. En julio del presente año la dijo para compararse con el actuar de los sexenios anteriores, específicamente en el de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto: “no soy partidario de masacres, no soy partidario de torturas, no soy partidario de asociación delictuosa que se daba entre delincuencia y autoridades, somos distintos”.

SEGUIR LEYENDO: