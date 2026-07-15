Policía vial de León grabó video sobre salud mental antes de morir por suicidio: sufría depresión silenciosa

Orlando Maciel, policía vial de León, Guanajuato, murió este 14 de julio. Antes publicó un video en redes donde reveló que vivía una depresión silenciosa y dejó un mensaje sobre salud mental. (Redes sociales)

Orlando García Maciel, policía vial activo del municipio de León, Guanajuato, murió este martes 14 de julio de 2026 luego de lanzarse desde la parte alta del distribuidor vial Juan Pablo II, en la salida a Silao al oriente de la ciudad. Tenía su uniforme puesto y se encontraba en servicio.

Minutos antes había grabado y publicado en redes sociales un video en el que habló de una depresión silenciosa que lo venía consumiendo desde hacía tiempo, y pidió a quienes lo conocían priorizar su salud mental.

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El hecho ocurrió pasadas las 11 horas. Maciel detuvo su patrulla en el carril superior del distribuidor, subió al barandal y, pese a los intentos de compañeros y automovilistas por convencerlo de no hacerlo, se arrojó al vacío desde más de 25 metros de altura. Su muerte fue instantánea.

El mensaje en el video póstumo

Orlando García Maciel, elemento de la policía vial de León, Guanajuato. (Redes sociales)

El video que Maciel grabó al volante de su patrulla, también difundido en redes, se convirtió en el centro de la conversación pública. En él habló con calma, mirando a la cámara, vestido con su uniforme y su placa. Sus palabras:

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“Por favor, siempre tomen como primordial su salud mental y no dejen que nadie juegue con ustedes, que sus emociones dependan de ellos. Quiéranse, cuídense mucho, estén con su familia, valórense.”

Luego pidió a quienes lo estimaban que no se entristecieran:

“Yo les quiero pedir algo a las personas que me llegaron a tener cierta estima, que no se pongan tristes por esto que hice. Ya llevaba yo mucho tiempo con una depresión silenciosa que me terminó consumiendo y opté por tomar las peores decisiones. Pero ya estoy tranquilo, ya estoy descansando, ya por fin mi mente dejó de sonar.”

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Cerró con una petición: “Quédense con los buenos recuerdos, con las buenas anécdotas y el día que me recuerden, cuando decir: ‘Ese Maciel era un buen tipo’.”

Quién era el policía Orlando Maciel

Una acuarela rinde homenaje al policía vial Orlando García Maciel de León, representado en su patrulla junto a un lazo negro de luto institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Maciel ingresó a la corporación en 2019 como elemento de Tránsito Municipal. Tenía presencia activa en Facebook y TikTok, donde compartía momentos de su trabajo: fotografías uniformado, a bordo de su motocicleta o de su vehículo asignado. En alguna publicación reconoció que le pesaba no haber podido estudiar una carrera por necesidad económica, aunque afirmó que lo lograría.

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Su última foto en redes fue el 1 de mayo de 2026, trabajando a bordo de una patrulla. Semanas antes había publicado una imagen de él en la vigilancia exterior de la Feria Estatal de León 2026.

El 14 de febrero de 2025 compartió en su muro de Facebook una publicación sobre prevención del suicidio: “Si el suicidio alguna vez te pasa por la mente, quiero que sepas que prefiero sentarme todo un día entero a escuchar tu historia, que tener que sentarme a contar tu historia. Yo te quiero vivo.”

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Qué es la depresión silenciosa, cómo reconocerla y cómo tratarla

Un adolescente agachado se tapa el rostro con las manos en un cuarto oscuro, en un reflejo de la soledad y la vulnerabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La “depresión silenciosa” es un término de uso común para describir a personas que experimentan síntomas de depresión sin expresar abiertamente su malestar o mientras mantienen una apariencia de normalidad.

La depresión puede manifestarse con síntomas emocionales como tristeza, apatía o sensación de vacío, pero también con molestias físicas que dificultan su identificación. Según la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), entre el 45% y el 95% de los pacientes con depresión atendidos en atención primaria presentan quejas físicas.

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Dolores de cabeza, fatiga crónica, tensión muscular, problemas digestivos, taquicardia y alteraciones del sueño son algunas de las manifestaciones más frecuentes y, en muchos casos, se atribuyen inicialmente a otras causas.

Entre los signos que pueden ayudar a identificar un cuadro depresivo se encuentran la irritabilidad o ansiedad persistentes sin una causa aparente, la pérdida de interés en actividades que antes generaban placer, la dificultad para concentrarse o tomar decisiones, el aislamiento emocional, los cambios en el apetito o el sueño, la baja autoestima y, en algunos casos, el trabajo excesivo como mecanismo para evitar pensamientos negativos.

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Una de las características que con frecuencia se observa en estos casos es que la persona puede seguir funcionando aparentemente con normalidad, mantener relaciones sociales y cumplir con sus responsabilidades laborales o familiares, mientras enfrenta en silencio un importante agotamiento emocional que pasa desapercibido para quienes la rodean.

El tratamiento, de acuerdo con el Instituto HES, requiere un enfoque que combine apoyo profesional y cambios en los hábitos cotidianos. La terapia cognitivo-conductual puede ayudar a identificar patrones de pensamiento negativos y desarrollar estrategias para manejarlos. En algunos casos, un profesional de la salud puede recomendar tratamiento farmacológico.

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Además, mantener rutinas de sueño regulares, realizar actividad física y llevar una alimentación equilibrada también contribuyen al bienestar emocional. El primer paso, coinciden los especialistas, es reconocer que existe un problema y buscar ayuda.

La Secretaría de Seguridad de León sin programa de salud mental para sus elementos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León no emitió pronunciamiento oficial tras la muerte de Maciel. Su única reacción fue agregar un moño negro en la foto de perfil de su cuenta de Facebook. De acuerdo con información de medios locales, la corporación no cuenta con un programa específico de atención a la salud mental para sus elementos, sometidos a altos niveles de estrés en el combate a la delincuencia.

No es la primera muerte de este tipo en la corporación. En septiembre de 2024, un policía vial murió por suicidio en el interior de un hotel. En diciembre de 2024, una mujer policía se disparó durante una fiesta interna de la corporación.

En 2024, el gobierno federal puso en marcha el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. En abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los jóvenes, enfocada principalmente en adolescentes.

Según la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025 del INEGI, el 21.4% de las personas de 18 años y más presentó indicios de ansiedad.

En México, el INEGI registró más de 8,800 suicidios en 2024. La tasa más alta en hombres corresponde al grupo de 30 a 44 años, con 18.8 casos por cada 100,000 habitantes, seguida del grupo de 15 a 29 años, con 15.4.