“Abrazos en Palacio Nacional”: Lilly Téllez se lanzó contra AMLO por crisis de violencia en México

Lilly Téllez se lanzó contra AMLO por violencia en México (Foto: Captura de pantalla/Twitter@LillyTellez)

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por la crisis de violencia en la que México se encuentra.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora compartió un titular noticioso sobre una balacera en Sonora, al que acompañó ironizando el posicionamiento del mandatario, pues desde que entró al poder, definió que su estrategia sería combatir la violencia y el crimen organizado con “abrazos y no balazos”.

En este sentido, criticó que mientras López Obrador defiende los “abrazos en Palacio Nacional”, para los ciudadanos que habitan el territorio mexicano solo hay balazos.

Qué cómodo: Para usted presidente @lopezobrador_ abrazos en Palacio Nacional. Para los ciudadanos, balazos en todo el territorio nacional

La legisladora señaló que mientras AMLO defiende su máxima de abrazos en Palacio Nacional, el resto del país vive una realidad de balazos (Foto: Twitter@LillyTellez)

Durante la conferencia de prensa matutina del pasado 15 de julio, el jefe de Estado reconoció que su administración debe mejorar la situación de inseguridad por la que atraviesa el país. Aseguró que mientras no se haya logrado un avance en dicho rubro, no podrá hablarse de un gobierno exitoso.

“Es un desafío, es una responsabilidad, es una convicción. Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno”

Aunado a esto, reiteró que él no es partidario del “ojo por ojo, diente por diente”, por lo que se están atendiendo las causas que originan la violencia en México. También señaló que aunque sus adversarios se burlen de la estrategia del gobierno federal para combatir la violencia, demostrará que funciona para garantizar la paz duradera.

“Se ríen ¿no? se burlan, de que he dicho que abrazos, no balazos. Y vamos a demostrar que funciona. No soy yo partidario de la ley del talión, del diente por diente y el ojo por ojo, porque no nos podemos quedar chimuelos todos y tuertos. La paz es fruto de la justicia. Es un enfoque completamente nuevo”, expresó el mandatario mexicano.

El presidente López Obrador reconoció que su administración debe mejorar la situación de inseguridad por la que atraviesa el país (Foto: Presidencia)

“Tengo confianza en que vamos a pacificar el país, es una convicción, si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno”, agregó.

Además, criticó que en el periodo neoliberal los gobiernos mexicanos dejaron crecer la violencia porque nunca atendieron las causas que la originan, y solo acuñaron el término “nini”.

<b>“</b>Si por eso creció tanto el problema de inseguridad y de violencia, porque nunca atendieron al pueblo, se dedicaron a robar, nunca atendieron a los jóvenes, lo único que hicieron por los jóvenes fue una genialidad, acuñar una frase y llamarles ‘ninis’, y hasta se reían, ni estudian, ni trabajan, ‘ninis’”

Lilly Téllez ha sido una de las principales voces de la oposición en México (Foto: Cuartoscuro)

Periodista de profesión, María Lilly del Carmen Téllez García nació en Hermosillo Sonora el 14 de noviembre de 1967. Desarrolló parte de su carrera en TV Azteca en noticiarios como Hechos Meridiano y Hechos 7. Mientras se desempeñaba en dicha empresa, la comunicadora sufrió un atentado poco tiempo después de presentar su programa en contra de Samuel del Villa.

Al dejar las instalaciones de la televisora, dos hombres le dispararon con armas calibre 38 y 40, sin embargo, sus escoltas reaccionaron rápidamente e impidieron que Lilly Téllez sufriera heridas de gravedad.

En 2018, la sonorense contendió en las elecciones federales por un curul de Morena en el Senado de la República. Asumió el cargo el 1 de septiembre del mismo años y el 14 de abril de 2020 abandonó el partido guinda argumentando “diferencias de criterio”. Un mes y medio después, la funcionaria decidió incorporarse a la bancada del PAN.

