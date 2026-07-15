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Lista de marcas que se pronunciaron y cancelaron publicidad en Ventaneando por la polémica de Pedro Sola

Los comentarios del conductor le costaron al programa seis anunciantes en menos de diez días

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Ilustración de Pedro Sola sonriendo, con lentes y bigote, sosteniendo un tarro de mayonesa con tapa azul, rodeado de dulces panditas rojos y siluetas de dos perros.
Una semana después de que Pedro Sola pidiera disculpas en Ventaneando, seis marcas ya habían retirado o congelado su pauta publicitaria del programa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis marcas se deslindan de Ventaneando y retiran su publicidad del programa de TV Azteca tras los comentarios del conductor Pedro Sola el pasado 6 de julio de 2026, cuando afirmó al aire tener ganas de aventar “carne envenenada” a los perros en espacios públicos. Panditas, Clorets, Halls, Trident, Hellmann’s y Crema Lala emitieron pronunciamientos públicos rechazando las declaraciones del presentador, mientras una denuncia penal avanza ante la Fiscalía de la Ciudad de México y la PAOT condena las expresiones.

La cadena de cancelaciones comerciales golpeó la producción de Ventaneando en menos de diez días. Las primeras cuatro firmas en actuar fueron Panditas, Clorets, Halls y Trident, que el este 14 de julio publicaron un comunicado conjunto: “Las declaraciones recientes emitidas en televisión son responsabilidad exclusiva de quien las expresó y no reflejan, bajo ninguna circunstancia, los valores ni principios de nuestra marca”.

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Panditas, Clorets, Halls y Trident retiran su pauta de Ventaneando

La cadena de aderezo se unió a la tendencia en donde condena la violencia contra la fauna.
La marca de mayonesa por la que se haría viral hace algunis años, condenó la violencia contra los animales. (IG Helmann´s México)

Las cuatro marcas de dulces y chicles habían aparecido en un segmento del programa presentado por Sola y el conductor Ricardo Manjarrez. En su comunicado, las firmas señalaron que sus productos buscan generar “momentos de alegría y conexión” y que esos momentos “deben construirse siempre sobre el respeto y la empatía”. El retiro de pauta fue inmediato y público.

El comunicado cerró con una postura sin ambigüedades: “Mantenemos firme nuestro compromiso con el bienestar, la inclusión y la responsabilidad en cada una de nuestras acciones”.

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Hellmann’s y Crema Lala se suman al rechazo con mensajes en redes sociales

Hellmann’s México se pronunció en Instagram con una indirecta dirigida al conductor. La marca de mayonesa tiene un antecedente particular con Pedro Sola: en una mención publicitaria anterior, el presentador confundió el nombre del producto con el de la competencia, episodio que se volvió viral. Ante la nueva polémica, la empresa optó por tomar distancia pública de cualquier vínculo con él.

Crema Lala fue la última en sumarse. A través de su cuenta oficial en Facebook, la marca publicó una imagen de un cachorro junto a su producto con el texto: “Una receta SOLA nomás no le cae bien... ni a nosotros, ni a los perritos”, seguido del slogan “SOLA ni a los perritos”. El juego de palabras con el apellido del conductor no dejó lugar a dudas sobre el destinatario del mensaje.

Marca de crema
Los comentarios de Pedro Sola sobre envenenar perros le costaron a Ventaneando seis anunciantes en menos de diez días; Crema Lala cerró la cadena de deslindes con una campaña en redes que usó el apellido del conductor como parte del mensaje. (Captura de pantalla Lala Facebook)

Los comentarios de Pedro Sola que desataron la cancelación comercial

La controversia se originó durante la emisión del este 6 de julio de 2026. Al discutir el auge de los espacios pet friendly, Sola dijo al aire: “Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”.

Cuando su compañera Mónica Castañeda intentó frenarlo, Sola escaló: “Dan ganas de darles un balazo... a los dueños”. Las palabras se volvieron virales en horas. Pati Chapoy, conductora titular del programa, fue señalada por respaldar parte de la conversación y por sugerir que algunos dueños de mascotas requerían atención psiquiátrica.

Denuncia penal y presión legislativa sobre el conductor de TV Azteca

Desde el este 6 de julio, cuando Pedro Sola dijo en Ventaneando tener ganas de aventar "carne envenenada" a los perros, seis marcas anunciantes cortaron o congelaron su relación con el programa; la denuncia penal presentada ante la Fiscalía de la Ciudad de México mantiene el caso abierto. (RS)
Desde el este 6 de julio, cuando Pedro Sola dijo en Ventaneando tener ganas de aventar "carne envenenada" a los perros, seis marcas anunciantes cortaron o congelaron su relación con el programa; la denuncia penal presentada ante la Fiscalía de la Ciudad de México mantiene el caso abierto. (RS)

El este 9 de julio, la organización Va por sus derechos presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la CDMX contra Sola y otros participantes del programa, incluida Chapoy, por presunta apología al maltrato animal e incitación a la violencia. La agrupación subrayó que “el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad”.

La PAOT emitió un posicionamiento en el que advirtió que ese tipo de expresiones pueden “propiciar y normalizar actos de violencia y maltrato animal, conductas expresamente prohibidas y sancionadas por la legislación vigente”. La diputada de Morena Margarita Corro Mendoza solicitó analizar la posible aplicación del artículo 208 del Código Penal y sostuvo que una disculpa pública no extingue eventuales responsabilidades legales.

Pedro Sola pide perdón, pero la presión no cede

El este 8 de julio, Sola leyó una disculpa desde su celular dentro del programa: “Reconozco que los tiempos han cambiado (...) siento una vergüenza horrible por lo que pasó y por lo que provoqué”. Atribuyó su exabrupto a una falta de empatía personal y a la época generacional en que creció.

TV Azteca no ha informado sanciones internas contra el conductor. Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora, calificó los dichos de Sola como “lamentables” a través de X. Sola ha continuado apareciendo en las emisiones más recientes de Ventaneando, mientras la denuncia penal sigue su curso ante las autoridades de la Ciudad de México.

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