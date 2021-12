El conmovedor discurso de Emma Coronel sobre sus gemelas antes de recibir sentencia

El conmovedor discurso de Emma Coronel sobre sus gemelas durante la sentencia (Foto: REUTERS/Jeenah Moon)

Tras la prórroga solicitada por la defensa de Emma Coronel Aispuro, la justicia en Estados Unidos determinó este martes 30 de noviembre la sentencia que deberá cumplir la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, quien se declaró culpable por tráfico de drogas y lavado de dinero en junio.

La penitencia ascendió a 36 meses en una prisión estadounidense, más otros cuatro años bajo libertad supervisada, además de cubrir una multa de USD 1.5 millones, de acuerdo con lo mencionado por el juez del Distrito de Columbia, Rudolph Contreras, quien durante el anuncio le dedicó unas palabras a las dos hijas de Coronel.

“Espero que críen a sus gemelas en un ambiente diferente al que han experimentado”, afirmó Contreras luego de dar a conocer la condena que deberá pagar la esposa del Chapo de manera inmediata, misma que fue conseguida gracias a una estrategia de su defensa por nombrar a su cliente como una participante menor en los cargos imputados.

Emma Coronel ofreció unas palabras al juez Rudolph Contreras en las que pidió clemencia por sus dos hijas (Foto: REUTERS/Bill Hennessy)

Estas palabras, con dirección a las gemelas que nacieron en 2011, fueron producto del ruego de Coronel Aispuro para conseguir rebajar su condena en beneficio de sus hijas, personajes cruciales por las que no pudo colaborar con el gobierno de Estados Unidos para ayudar en la lucha contra el narcotráfico.

El ruego de Emma Coronel por sus hijas

Las palabras que le dedicó al juez Rudolph Contreras sobre sus hijas fueron en español y señalaron lo siguiente:

“Sé que para usted puede resultar difícil ignorar que soy la esposa de Guzmán y tal vez se sienta en la obligación de ser más duro, pero le ruego que no lo haga. (...) Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia al estar ante esta situación”, afirmó Emma Coronel antes de pedir clemencia por sus hijas.

“Ellas ya estaban creciendo sin uno de sus papás. Por eso le ruego que no permita que crezcan también sin su mamá”, sentenció.

Emma Coronel, de 31 años, se declaró culpable de tres cargos por narcotrpafico en EEUU (Ilustración: Infobae México)

Tras conocerse la sentencia, la tutela de las dos niñas cambiarán de manos hasta que Coronel Aispuro salga en libertad supervisada; sin embargo, la defensa solicitó que la cárcel donde cumpla condena sea en un lugar cercano a la residencia de sus gemelas.

A pesar de negarse a colaborar con las autoridades estadounidenses, Emma Coronel recibió una sentencia baja por sus delitos, ya que implementaron un recurso legal conocido como Safety Valve (válvula de escape) para delincuentes sin antecedentes, declarados culpables y relacionados al narcotráfico.

La razón por la que no dio detalles sobre la organización criminal que comandaba Joaquín Guzmán Loera, fue en referencia a la seguridad de sus hijas, quienes fueron el argumento central por las represalias que podrían haber en su contra y que fueron bien recibidas por parte del gobierno estadounidense.

Joaquín Guzmán Loera fue sentenciado a cadena perpetua en 2019 en una corte de Estados Unidos (Foto: REUTERS / Fernando Carranza)

Hoy, el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera se encuentra preso en una de las cárceles de más alta seguridad en todo el mundo. El Chapo fue sentenciado en julio del 2019 a una cadena perpetua y 30 años de prisión por los 10 delitos por los que fue acusado en una corte del estado de Nueva York.

La atención de justicia de EEUU se dirige ahora hacia Los Chapitos e Ismael el Mayo Zambada, quienes estarían al frente de la organización criminal sinaloense que presidía Loera. En 2019, el gobierno norteamericano presentó cargos contra dos hijos del Chapo, Joaquín y Ovidio, quien fue capturado y liberado por las autoridades en octubre de ese año.

