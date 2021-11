La táctica legal de Emma Coronel, esposa del “Chapo”, para rebajar su condena en EE.UU.

Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, tiene programado recibir su sentencia el próximo 30 de noviembre en Washington D.C. (Foto: EFE/ John Taggart)

Luego de ser arrestada el 22 de febrero de 2021 y declararse culpable por conspiración para distribuir drogas, lavado de dinero y transacciones con un narcotraficante designado, Emma Coronel Aispuro finalmente recibirá su sentencia a finales de noviembre.

Mientras se encuentra detenida dentro de Washington D.C., ciudad donde decretarán su condena, la abogada que lleva su caso reveló en una entrevista la estrategia que utilizarán para intentar rebajar la penitencia que otorgue el juez federal Rudolph Contreras, quien aceptó en septiembre un aplazamiento solicitado por la defensa.

Debido a sus delitos y de acuerdo con la ley estatal de Estados Unidos, la sentencia mínima a la que sería acreedora es de 10 años, con un máximo a cadena perpetua; sin embargo, desde el despacho que dirige Mariel Colón Miró hay confianza en poder reducir la pena mediante una táctica conocida en el país norteamericano.

Emma Coronel recibirá su sentencia el 30 de noviembre por distribución de drogas, lavado de dinero y conspiración criminal (Fotoarte: Infobae México)

El recurso es popularmente conocido en el mundo legal como “Válvula de Escape”, safety valve en inglés, y tiene que ver con los antecedentes penales de la persona implicada, ya que la ley favorece a aquellos que no hayan tenido actitud delictiva en el pasado, siempre y cuando se haya declarado culpable durante el juicio.

Este tipo de beneficio solamente es utilizado para casos relacionados con la droga, pero en específico para aquellos implicados que representen una “amenaza menor” hacia la sociedad y su seguridad, de acuerdo con Univisión, por lo que Emma Coronel sería una firme candidata para reducir la pena mínima.

“Ella cumple con estos requisitos. Es por eso que nosotros estamos confiados en que pueda calificar para el safety valve y le den una condena mucho más baja de la que le hubiera tocado si se hubiera ido a juicio”, afirmó la abogada Mariel Colón en el programa Janiot PM, que conduce Patricia Janot.

Mariel Colón Miró, abogada de Joaquín el Chapo Guzmán y Emma Coronel en entrevista con Patricia Janot (foto: Twitter/@patriciajanot)

A pesar de que se negó a dar un pronóstico de la sentencia que dará el juez federal, Colón Mirón equiparó el caso de Emma Coronel con otros que han utilizado el mismo recurso y que habrían recibido entre cinco y siete años.

“Obviamente tenemos que tener en cuenta que no hay un caso igual ¿Por qué? Porque ella es la esposa del señor Joaquín Guzmán, El Chapo. Obviamente entiendo que eso puede influir un poco”, afirmó la abogada, ya que el ex líder del Cártel de Sinaloa era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.

Esta fue la razón por la que el equipo jurídico de Coronel solicitó un aplazamiento, en algo que calificó como “estrategia jurídica” y que, por lo mismo, no podía ahondar en detalles antes de la decisión del juez, que será tomada el mismo día 30 de noviembre.

Emma Coronel es defendida por la abogada Mariel Colón Mirón, quien también está al mando de la defensa de Joaquín Guzmán (Foto: Kena Betancur / AFP)

Entre las preguntas que realizó la entrevistadora, uno de los temas que saltaron a escena fue el de la posibilidad de un acuerdo con el gobierno estadounidense para dar información sobre el Cártel de Sinaloa, con el objetivo de rebajar la penitencia.

“Eso siempre es una posibilidad para todo el mundo, para todo lo demandado. Que ella lo vaya a hacer. No. Yo no creo. No hay necesidad”, afirmó Mariel, ya que la propia organización delictiva podría accionar en contra de su familia, un riesgo que además no consideran necesario para obtener una pena menor.

“Porque ella tiene unas niñas en México y es muy bien sabido lo que les pasa a los cooperadores, a las familias de los cooperadores. Entonces ¿por qué arriesgar la vida de sus niñas, la vida de su familia?”, sentenció.

