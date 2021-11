F1, desfile de Día de Muertos y conciertos no han tenido impacto en contagios COVID: Sheinbaum

Foto: Reuters

Este mediodía, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que hasta ahora no hay información científica concluyente sobre la nueva variante Ómicron del coronavirus, detectada en Sudáfrica, como para decretar cierres de las diversas actividades económicas en la capital.

“No vamos a cerrar las actividades económicas, no hay ni un signo, nada, nada que nos alerte para cerrar actividades. Inclusive en la tercera ola de covid no se cerraron actividades”, comentó la mandataria, considerando que de suspenderlas, se verían tremendamente afectados no solamente el sector económico, sino también la economía familiar.

Asimismo, informó que en los últimos cinco días los contagios, muertes y hospitalizaciones por COVID-19 se han ido reduciendo; no obstante, las autoridades capitalinas se mantienen vigilantes ante la llegada de la nueva variante para monitorear estos indicadores.

“Inclusive las actividades masivas no han tenido impacto: Fórmula 1 no tuvo impacto real en la ciudad, el desfile de Día de Muertos tampoco, las actividades de conciertos que ya se realizan en la ciudad tampoco han tenido impacto en la elevación de contagios”, precisó.

Foto: EFE/Antonio Lacerda

Por esa razón, dijo, se definió un protocolo para la llegada de millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe en los próximos días, a la vez que el 1 de diciembre invitó a que, con la medida del uso de cubrebocas, haya una celebración de estos tres años de la Cuarta Transformación.

AMLO descartó cierre de actividades ante la llegada de Ómicron:

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó un nuevo cierre de actividades en México ante la posible llegada de la variante del virus SARS-CoV-2 “Ómicron”.

Durante la conferencia de prensa matutina, el tabasqueño pidió a la población mantener la calma y no alertarse, pues aún no se cuenta con información suficiente acerca de esta cepa, la cual fue calificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “preocupante”

En tanto, señaló que como respuesta, su gobierno intensificará el programa nacional de vacunación contra COVID-19. De manera que se termine de inmunizar a los adultos rezagados y a los adolescentes de 15 a 17 años.

Foto: EFE/Mario Guzmán

“Se va a actuar, como siempre, con mucha responsabilidad. No tenemos ese pronóstico, pensamos que nosotros hemos avanzado mucho en la vacunación, vamos a intensificar todo el programa”.

“Decirle a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento, no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas, sí hay mucha información en los medios, pero no debemos espantarnos, hay bastante incertidumbre, información no confirmada, no hay información sólida, si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso, nada más que se detectó en sudáfrica”, enfatizó el mandatario.

Así pues, López Obrador aseguró que el antígeno para prevenir enfermedad grave por coronavirus sigue siendo efectivo, pues no los especialistas no han hablado de lo contrario.

“No se sabe más, si va a ampliarse, si va a llegar a todos los países, pero sobre todo, sobre el grao de peligro que represente, es decir, en cuanto a contagios y fallecimientos”

“Tampoco hay información de que las vacunas no sean efectivas para enfrentar esta variante, no se puede decir ‘las vacunas no sirven’, al contrario, está demostrado que lo mejor son las vacunas, por eso tenemos que seguir vacunando. Nosotros estamos preparados para todo, estamo atentos siempre, cuidando a la población”, agregó el titular del Ejecutivo federal.

Asimismo, en un informe publicado este 29 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud señaló que dependiendo de cuán transmisible sea la variante y si podría escapar a la inmunidad, “la probabilidad de una posible mayor propagación de Ómicron a nivel mundial es alta”.

