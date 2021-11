Sentenciaron a 49 años de prisión al ex chofer del empresario Nelson Vargas por delincuencia organizada y secuestro

FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

Óscar Ortiz González, integrante de Los Rojos y ex chofer del empresario Nelson Vargas, fue sentenciado a 49 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.

A Ortiz González se le relaciona con el secuestro de Silvia Vargas, hija de Nelson Vargas, ex titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), registrado el 10 de septiembre de 2007, y cuyos restos fueron encontrados días después en una casa ubicada en la delegación Tlalpan.

Sin embargo, fuentes de la FGR confirmaron a Milenio que la sentencia impuesta a Ortiz González está relacionada con otro caso de secuestro y no con el de Silvia Vargas Escalera. En un comunicado, la FGR detalló que durante los años 1996 y 2008, el sentenciado operó en el entonces Distrito Federal y Estado de México. La banda a la que pertenecía se dedicaba principalmente a interceptar, secuestrar y trasladar a sus víctimas a casas de seguridad para después negociar el pago del rescate.

El 17 de diciembre de 2008 se cumplimentó una orden de aprehensión contra Ortiz González, por lo cual quedó a disposición del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó las pruebas suficientes ante el juez de la causa penal, quien después de valorarlas, dictó sentencia condenatoria de 49 años de prisión, multa y el pago de la reparación del daño.

Doce años después del secuestro y asesinato de su hija Silvia, en una entrevista con Joaquín López Dóriga, el empresario Nelson Vargas explicó que existe el peligro de que los culpables salgan libres de la cárcel, entre ellos al que consideró el orquestador del plagio: Óscar Ortiz González.

“Ahora este hombre, el chofer Óscar Ortiz González, el que planeó con sus hermanos todo esto, está con la posibilidades de que salga de la cárcel. El otro hermano Miguel Ortiz, ‘El Tigre’, está acusado por delincuencia organizada y no por el delito de mi niña, no puedo entender cómo hasta ahora se dan cuenta de lo negativo que hicieron en la investigación, en el trabajo de la Procuraduría y tenga que estar lidiando con todo esto“, señaló.

También señaló que los secuestradores y asesinos de su hija fueron capturados por otro delito, por lo que se tuvo que rehacer todo el procedimiento penal.

“Cómo te explicas que después de 12 años me digan que fueron capturados por otro delito y no por el de mi niña. Ahorita han librado muchas audiencias y ya salió uno, o sabemos si fue secuestrador, pero era de la misma banda. El principal no estaba preso por lo de mi niña, estaba por otro secuestro y se tuvo que rehacer todo el proceso”, aseveró.

La historia del secuestro de Silvia Vargas es una de las más conocidas en México. No solo por tratarse de un alto funcionario, sino por el hilo de acontecimientos que acompañaron esta desgarradora anécdota.

