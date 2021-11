Gobernador de Aguascalientes teme “efecto cucaracha” por violencia en Zacatecas

Martín Orozco pidió al presidente considerar el "efecto cucaracha" por plan de seguridad en Zacatecas FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes, manifestó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador su preocupación por el posible “efecto cucaracha” de las organizaciones delictivas que se encuentran en Zacatecas, pues advirtió que podrían migrar al estado colindante por la llegada de las fuerzas de seguridad al estado por el plan de seguridad anunciado recientemente.

Durante una visita del presidente al estado, Orozco aprovechó para pedir por la seguridad de Aguascalientes después de que se anunciara el plan de rescate a Zacatecas:

“Sí le pido ahí y por parte de la Guardia y del Ejército le pediríamos que no nos descuide nada, que continuemos trabajando y no solamente por el hecho de que Zacatecas hoy ha anunciado un gran programa para poder regresar la paz al estado, sino que no sea el efecto cucaracha”, manifestó el gobernador en una conferencia de prensa con AMLO.

Orozco destacó que está dispuesto a trabajar de forma colectiva con el gobernador David Monreal: “El tema es hacer equipo, coordinarnos, nos hemos coordinado con la Guardia, con el Ejército, con el propio Zacatecas, la semana pasada estuvo aquí el gobernador David Monreal y lo primero que le dijimos fue: ‘lo que se ofrezca’ y cómo actuar en conjunto para que la frontera que es la que tiene algunos problemas podamos resolverlo inmediatamente”, expresó el mandatario.

Martín Orozco y AMLO se reunieron en Aguascalientes tras la visita del presidente a Zacatecas Foto: @MartinOrozcoAgs / Twitter.

Asimismo, negó que exista un conflicto con Monreal, pues desmintió los rumores de un choque entre los dos gobernadores debido a que recientemente el zacatecano denunció que las autoridades de Aguascalientes “siembran sus muertitos” en su estado, lo cual distorsiona las cifras de violencia para ambos estados, pues Orozco afirmó que no le adjudica al gobernador de la entidad vecina el aumento en la violencia de la zona.

AMLO presentó el plan de apoyo a Zacatecas para combatir la crisis de violencia que se vive en el territorio del norte del país durante una conferencia en el estado el miércoles 24 de noviembre, pues en conjunto con diversos secretarios de Estado, anunció la implementación de programas en temas de educación, seguridad y programas sociales.

El secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval anunció que se instalarán nueve cuarteles de la Guardia Nacional en el estado, así como la llegada de mil 664 elementos de la misma corporación y mil 954 del Ejército.

Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez informó que el gobierno del estado tendrá acceso a 193 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad, lo cual significará un aumento del 3.8% con respecto a lo recibido durante este año.

El día de hoy, Sedena anunció que los nueve municipios del estado que carecen de policías serán apoyados con elementos de la Guardia Nacional, pues actualmente las fuerzas de seguridad del estado se encargan de labores de auxilio a la población, según la Secretaría de Seguridad de Zacatecas.

AMLO anunció un plan de apoyo integral para Zacatecas EFE/ Presidencia De México

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad se ocupará, a través la Guardia Nacional, de vigilar los municipios de Monte Escobedo y Tepetongo en los límites del estado con Jalisco, mientras que al norte del estado serán atendidos Melchor Ocampo y Mazapil.

Las fuerzas federales también llegarán a la frontera con Aguascalientes y Guanajuato, pues vigilarán los municipios de Villa García, Loreto y Ciudad Cuauhtémoc.

Actualmente la Guardia Nacional sólo cuenta con un cuartel en la entidad, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Jerez, por lo que para 2022 y 2023 se planea construir tres en Fresnillo, dos en Zacatecas, dos en Guadalupe, una en Valparaíso y otra más en Sombrerete, según lo anunciado por el titular de la Sedena.

SEGUIR LEYENDO: