AMLO pidió a gobernadores no ser “tapaderas” de corrupción

Foto: captura de pantalla mañanera 26 de noviembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó una recomendación a que los gobernadores que inician mandatos en distintos estados del país, no se conviertan en encubridores de los salientes, esto ante un cuestionamiento sobre el caso de Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán y un presunto desfalco de 5 mil millones de pesos.

“Recomiendo a los gobernadores que están entrando, que no sean tapadera, que no haya afanes de venganza pero que no se conviertan en cómplices, en encubridores”, apuntó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde el estado de Guanajuato.

AMLO aseguró que aunque su postura desde su llegada a la presidencia fue la de no perseguir a sus opositores ni fabricar delitos: “pues no se puede utilizar el Gobierno para ello”, consideró que el actual gobernador michoacano, Alfredo Ramírez, actuó de manera correcta al no encubrir este tipo de delitos. “No se puede utilizar el gobierno para venganzas políticas, entonces nosotros no estamos promoviendo ninguna denuncia, lo está haciendo el gobierno del estado, y creo que hace bien”, explicó el presidente. Silvano Aureoles, es acusado por el presente Gobierno estatal de un presunto fraude de 5,186 millones de pesos (unos 240 millones de dólares).

(Foto: Captura de pantalla)

Hace unos días, Alfredo Ramírez informó que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) investiga el presunto fraude por 5.186 millones de pesos en la construcción, arrendamiento y la compra final de los cuarteles regionales de la Policía estatal de Michoacán en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo, en donde tendría directa implicación la administración de Aureoles.

El actual gobernador explicó que el modelo de corrupción fue que se pagaron siete proyectos ejecutivos, cuando debió ser uno sólo como proyecto modelo para el resto de los cuarteles, se hicieron contratos de arrendamiento y mantenimiento con una empresa que no contaba con la posesión real y material de los inmuebles objeto del contrato.

Respecto a esto ya se informó que los cuarteles fueron construidos con materiales de baja calidad, con espacios administrativos y dormitorios para policías; además, cada uno dispone de un área privada que estaba destinada exclusivamente para el exgobernador Aureoles. Estas áreas privadas están protegidas con blindaje antibalas, además de un lujoso mobiliario en la habitación, también cuenta con sala, comedor y un baño completo.

(Foto: Gobierno de Michoacán)

AMLO pidió que se presenten las acusaciones correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).”Con pruebas, que se presenten denuncias ante la autoridad competente ¿y cuál es la autoridad competente? La fiscalía que sea, estatal o federal, pero por ley son instituciones autónomas, que ellos resuelvan”, insistió.

Asimismo, el mandatario federal pidió que no se estigmatice a nadie, que no haya linchamientos políticos y que se presenten las pruebas, pero que sobre todo, se sostengan las denuncias y se les dé seguimiento.

Finalmente, dijo que si hay encubrimiento, este tipo de desfalcos se reflejarán después y no va a haber presupuesto ni para pagar la nómina en algunos casos: “Si hay encubrimiento, va a pasar el tiempo y esos desfalcos se van a reflejar en que no va a haber dinero ni para pagar la nómina, como sucede en algunos casos. Entonces, cómo justifican el que no haya presupuesto los gobiernos entrantes. Pero repito, tiene que ser un asunto responsable, ético”, concluyó.

