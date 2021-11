“Presidencia imperial”: Enrique Krauze aseguró que con AMLO volvió el viejo régimen Foto: Presidencia de México//Archivo

Muchos son los críticos y opositores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quienes desde sus trincheras libran una batalla diaria en contra de la persecución del gobierno de México, como es el caso de periodistas, científicos e intelectuales.

Uno de los férreos críticos de las políticas de AMLO es Enrique Krauze, quien ahora se posicionó en contra del más reciente decreto presidencial, de las mañaneras, y otros aspectos de la autodenominada Cuarta Transformación.

A través de una entrevista con el diario El Universal, el historiador aseguró que hoy día se puede ver de regreso “algunos aspectos muy negativos del viejo régimen”, y señaló particularmente “la excesiva concentración de poder en el presidente”.

“Más propia de la presidencia imperial que de una presidencia institucional”, dijo Krauze a la periodista Yanet Aguilar Sosa.

Foto: EFE/ J.j. Guillén

Además, aseguró más adelante que las decisiones que ha tomado el gobierno actual pueden llegar a ser preocupantes para la vida democrática del país, e incluso se pueden considerar como “alarmantes”.

Especificó, en este sentido, que algunas de estas políticas podrían ser “el acoso a periodistas, escritores, académicos, instituciones y medios críticos de su gestión”.

“Me refiero también al caso del INE. Y ahora a la anulación, de facto, de la transparencia en el uso de los dineros públicos”, continuó.

Y ante la pregunta del uso político de la historia en los presidentes de México, Krauze consideró que jamás en el país “habíamos tenido un presidente que reclamara para sí la encarnación de varios caudillos y presidentes en uno: Ahora lo tenemos”, dijo.

Foto: Presidencia

Tampoco se salvó la conferencia mañanera de Andrés Manuel, misma que se desarrolla casi a diario en Palacio Nacional frente a la prensa. Krauze la consideró como una parte de la polarización que existe en el país.

“La polarización, considero, es un cáncer que nos corroe rápidamente. Está presente en todas partes y a todas horas. Está en las plazas, los cafés, las aulas, las reuniones sociales y hasta en el seno de las familias. Su mayor expresión está en las redes sociales y, desafortunadamente, cada mañana esa polarización se aliente desde Palacio Nacional”, explicó al diario El Universal.

Por último, aseguró que México está lejos de un escenario de totalitarismo por conducto de López Obrador, tal como sucede, dijo, en países como Venezuela o Cuba, pero consideró que “el redentorismo” y “el populismo”, “invariablemente, termina en la desilusión colectiva”.

FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

Pero Krauze no ha sido el único crítico de las recientes políticas presidenciales, pues instituciones, políticos, analistas y periodistas se sumaron a los reclamos de ahora conocido como “decretazo”.

La politóloga Denise Dresser, por ejemplo, ha hecho varias publicaciones que dejan clara su postura alrededor del tema. Durante su último comentario, aseguró que viola la Constitución.

Lo anterior, luego de que un hater de la también columnista y escritora, escribió un tuit para criticar su apariencia:

“Decreto IV: Se prohíbe a @DeniseDresserG utilizar bicicleta y sus derivados por causar daño visual”, escribió @Pedronndez1.

Ante esto, Dresser aprovechó la burla del internauta para arremeter contra López Obrador:

“Magnífico ‘decretazo’. Con este sí estoy de acuerdo, porque no viola la Constitución, no promueve la opacidad, no profundiza la militarización, no incrementa la discrecionalidad y sí genera bienes públicos: evitar el daño visual producido por mis piernas”, dijo.

Algunos otros personajes de la vida pública que se han pronunciado en contra son Margarita Zavala, Javier Lozano, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Claudio X. González, Raymundo Riva Palacio y Xóchitl Gálvez, por mencionar algunos.

