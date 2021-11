“Acto irrespetuoso y miserable”: Fernández Noroña contra Lorenzo Córdova por “censurar” a Morena en el INE

Fernández Noroña volvió a arremeter contra Lorenzo Córdova (Foto: YouTube/Cámara de Diputados)

Luego del conflicto que protagonizó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, contra el representante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Euríspides Flores, en la sesión extraordinaria del pasado 19 de noviembre, las reacciones siguen apareciendo en redes sociales.

En esta ocasión fue el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, quien tildó al acto de silenciar a Flores como un asunto “irrespetuoso y miserable”; asimismo, señaló que es una muestra clara de la “animadversión” que el INE tiene contra la Cuarta Transformación.

“Es un acto irrespetuoso y miserable que demuestra la animadversión del supuesto árbitro, @lorenzocordovav, contra @PartidoMorenaMx y nuestro movimiento. Toda mi solidaridad @eurispidesf”, redactó el petista.

Noroña aseguró que hay "animadversión" contra la Cuarta Transformación contra Morena en el INE (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

No fue el único que salió en defensa del representante de Morena en el órgano colegiado, ya que también se posicionó el líder del partido guinda, Mario Delgado Carrillo, quien señaló que Cordova Vianello tuvo una actitud autoritaria y de censura.

“Entendemos que le moleste que nuestro país, de la mano del pueblo de México, esté transitando a una auténtica democracia y que no le gusten estos nuevos ejercicios como la revocación de mandato, pero para tener autoridad política, hay que tener autoridad moral. Necesitamos autoridades electorales que defiendan la democracia”, dijo sobre el titular del órgano electoral.

De igual manera pidió que dentro del Consejo General del INE haya tolerancia y respeto a la pluralidad de las opiniones. Además, resaltó que el partido Morena no dejará de visibilizar los excesos, lujos y privilegios de los consejeros del Instituto, porque el gobierno de la cuarta transformación tiene como enfoque la austeridad republicana en la que no se deben permitir este tipo de conductas en que los funcionarios generen riquezas exorbitantes que procedan de recursos de la población. Y de nueva cuenta invitó a los integrantes de la dependencia a reducir sus salarios.

“Una paradoja que en pleno gobierno de la Cuarta Transformación, cuando tenemos un presidente verdaderamente demócrata, tengamos autoridades electorales que no están a la altura del pueblo de México”, añadió.

Lorenzo Córdova fue criticado por los cuadros de la Cuarta Transformación (Foto: FB/Eurípides Flores/EFE)

Los comentarios del dirigente fueron a raíz de que Eurípides Flores fue silenciado de la transmisión en línea por Lorenzo Córdova. Según Córdova, el representante de Morena se desvió del punto a discutir, por esa razón en dos ocasiones no permitió expresarse a Flores y le leyó el articulo 21 del reglamento del INE.

“(Se) establece que los oradores no podrán ser interrumpidos salvo por medio de una moción siguiendo las reglas establecidas en el reglamento. He interrumpido en mi calidad de presidente electoral al orador interponiendo una moción, es decir, siguiéndome a la legalidad no solamente de las atribuciones que me confiere en el reglamento sino también en términos de la normatividad vigente […] Ahora si que el secretario retome el punto en el que nos encontramos le cedo la palabra pidiéndole respetuosamente se ciña a los términos reglamentarios, es decir, haga referencia al punto que nos ocupa”.

Durante la Sesión del INE, el consejero presidente y el representante de Morena ante el instituto mantuvieron una discusión (Foto: INE)

El tema del que quería hablar Eurípides era sobre las supuestas noticias falsas referentes al presupuesto del instituto.

“Voy a terminar mi intervención que tiene que ver con la operación del Instituto Nacional Electoral incluida la elección extraordinaria en La Yesca que va a tener lugar el próximo 5 de diciembre. Aunque no quieran voy a terminar mi intervención”, añadió, luego de que Córdova leyó parte del reglamento.

Sin embargo, nuevamente fue silenciado por el presidente del INE. El consejero reiteró que leería el párrafo dos del reglamento para ilustrar al morenista, pues sugirió que estaba enfocado en el tema a discutir. Posteriormente, el representante de Morena le resaltó a Lorenzo Córdova que estaba limitando su libertad de expresión.

