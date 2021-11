“Tlaxcala sí existe”: el estado tomó con humor las burlas y se presentó así en el Tianguis Turístico 2021

Stand de Tlaxcala en el Tianguis Turístico 2021 (Foto: Twitter/SECTURTlaxcala)

El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró este miércoles el Tianguis Turístico 2021 que se realiza en Mérida, Yucatán. En este encuentro, representantes de los 32 estados del país promocionan sus mayores atractivos para atraer viajeros nacionales y extranjeros, así como inversión.

Pero entre todos los stands sobresalió el del estado de Tlaxcala con su curioso slogan: “Tlaxcala sí existe”, que se lee entre las enormes letras multicolores. Las imágenes se viralizaron en redes sociales, provocando un sinfín de reacciones de usuarios, sobre todo de humor; y por supuesto, no faltaron los memes al respecto.

“Como dice Ana Garcia Vilchis: el dato no es falso pero se exagera”, “Todos: mmmmmno, no existe”, “La última vez que alguien hizo enojar a los tlaxcaltecas, se cayó un imperio. #PaTenerloEnCuenta”, “Buen intento, Tlaxcala. Buen intento”, “Tlaxcala no existe, son los papás”, “Si existe… como municipio autónomo de Puebla. Se sabe”, fueron algunos comentarios que se pueden leer en Twitter.

Uno de los memes que se difundieron (Captura de pantalla: Twitter)

Y es que una de las razones por las que Tlaxcala ha sido blanco de burlas, y hasta estigmatizado, es por ser la entidad más pequeña del país, con 3,997 km2 de territorio (1.343 millones de personas), y que por lo tanto, tiene “poco que ofrecer” para los mexicanos.

Pero esta broma tiene un trasfondo más profundo, que tiene que ver con su crucial papel durante la época de la Conquista hace más de medio siglo y que ha provocado sin fundamento el “rencor” de muchos mexicanos.

Este territorio fue resguardado por los otomíes de los mexicas, con alianza de los tlaxcaltecas, quienes posteriormente se unieron con los españoles, que en su misión de Conquista viajaron por lo que hoy es el Paso de Cortés. Gracias a ello, los tlaxcaltecas obtuvieron privilegios, aunque no lograron evitar el mestizaje.

Mural que muestra la alianza de Hernán Cortes con los tlaxcaltecas (Foto: especial)

En este sentido, los tlaxcaltecas no eran aliados de los mexicas, ni estaban bajo sus dominios, por lo que no se podría considerar una traición; sin mencionar que en ese entonces no existía “un México”.

Además, turísticamente no hay nada más equivocado, ya que en su territorio se puede encontrar riquezas naturales y hermosos poblados con joyas arquitectónicas, históricas y gastronómicas que puedes disfrutar junto a tus seres queridos a muy bajo costo y en un fin de semana, debido a su cercanía con el Valle de México.

Durante el tianguis, Tlaxcala reafirmó su existencia con su ´primera participación con la muestra de res realidades virtuales que transportaban a la gente a los Murales de Palacio de Gobierno, en el Santuario de las Luciérnagas y en el Exconvento de San Francisco que recientemente fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

(Foto: Twitter/SECTURTlaxcala)

Por si fuera poco, a continuación te enlistamos cuatro destinos de Tlaxcala que debes conocer para salir de la rutina diaria de tu ciudad.

Cacaxtla

Es una zona arqueológica con más de 1,300 años de antigüedad y que fue habitada por la cultura olmeca-xicalanca.

Este sitio cuenta con la Pirámide de las Flores (la cuarta más grande de Mesoamérica), la Pirámide de la Serpiente y la Pirámide de la Espiral. Otro de sus principales atractivos son los murales del Gran Basamento, un complejo que se encuentra techado para su preservación.

Barca de la Fe

Se trata de un templo católico bastante peculiar, ya que su edificio tiene forma de barco, de 90 metros de largo y 28 de alto, que está conectado a un enorme faro a través de un puente.

Esta joya arquitectónica fue creada por el maestro Arnulfo Mejía Rojas, inspirado en la carabela Santa María, estuvo en 2019 entre las mejores 10 de diseño moderno en un concurso de Italia.

La Barca de la Fe, Cacaxtla y la hacienda Tenexac (Foto: especial)

Val’Quirico

Con aspectos de un pueblito europeo, este complejo turístico fue construido en los restos de la hacienda Santa Agueda. Caminar entre sus callejones y casas empedradas te hace sentir en la misma Toscana de Italia.

Ruta de Haciendas pulqueras

Dentro de su territorio se tienen registradas poco más de 100 Haciendas; sin embargo, solo la mitad de ellas han sobrevivido al tiempo, gracias a la cuidadosa restauración de sus dueños y teniendo que mezclar sus actividades de producción pulquera y criaderos de toros de lidia, para ser espectaculares hoteles, sedes de eventos sociales y hasta sets de filmación de películas y series.

Algunas de las más conocidas son San Pedro Tenexac, San Francisco Soltepec, San Bartolomé del Monte, San Diego Xochuca, San Buenaventura y San Antonio Tepetzala.





