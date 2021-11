“Sale muy caro al pueblo de México”: diputada de Morena arremetió contra Lorenzo Córdova

La morenista estalló en contra del consejo presidente del INE (Foto: Twitter/@JulietaRamirezP)

La diputada, por parte del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Julieta Ramírez, se lanzó en contra del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, tras advertir que si la consulta de Revocación de Mandato no se llega a realizar será consecuencia del recorte presupuestal que se le hizo al órgano.

“Lorenzo Córdova le sale muy caro al pueblo de México; dice que no hay para la Revocación de Mandato, pero sí tiene 220 millones de pesos para 40 de sus asesores personales; dice que no hay para la Revocación de Mandato, pero sí tiene para gastar 800 mil pesos anuales en comidas y 45 mil pesos diarios viáticos. No le alcanza para la congruencia para bajarse el sueldo de 300 mil pesos mensuales. Lorenzo Córdova se dice guardián de la democracia, pero realmente la tiene secuestrada”, aseveró la diputada morenista.

El pasado 17 de noviembre, durante la sesión ordinaria del Consejo General del INE, Córdova señaló que están cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones constitucionales para que se realice el ejercicio democrático, si la ciudadanía así lo decide. Incluso, subrayó que han hecho ajustes presupuestales y han erogado recursos de su presupuesto 2021.

Lorenzo Córdova explicó que, para que esta se pueda llevar a cabo, el INE tiene la obligación de colocar el mismo número de casillas que que las que se colocaron en la última elección federal (Foto: Twitter/@JulietaRamirezP)

Asimismo recalcó que el recorte presupuestal sí representa un gran problema debido a que afectaría la realización de la consulta popular de la Revocación de Mandato prevista para el 10 de abril de 2022.

Lorenzo Córdova explicó que, para que esta se pueda llevar a cabo, el INE tiene la obligación de colocar el mismo número de casillas que que las que se colocaron en la última elección federal.

“Esto tiene que quedarle claro a las y los ciudadanos: Si en algún momento un posible ejercicio de Revocación de Mandato está en entredicho, esto no es responsabilidad del INE, sino de quienes tienen la obligación de proveer los recursos presupuestales suficientes para llevar a cabo dicho proceso”, informó Córdova.

También dejó en claro que en dado caso que se lleven a cabo los ajustes presupuestales , no se pondrá en riesgo otros derechos políticos de la ciudadanía, derechos laborales del personal del INE ni actividades sustanciales.

Lorenzo Córdova salió en defensa del presupuesto del INE (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

“Este instituto no va a entrar en una lógica de ponderar lo que son derechos ciudadanos frente a el ejercicio de Revocación de Mandato, como por ejemplo, el de la identificación que se proporciona a través de la credencial para votar con fotografía”, aseveró.

Cabe recordar que el pasado 14 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, en donde se establece que se otorgarán 19 mil 736 millones 593 mil 972 pesos al INE para llevar a cabo las tareas que le corresponden.

El planteamiento de reducir los 4.9 millones de pesos provino de Morena, pues en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se le asignaban 24,649 millones de pesos al INE, pero los diputados aprobaron otra cantidad.

AMLO recomendó al INE llevar a cabo un plan de austeridad (Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Por su parte, López Obrador negó que la reducción de casi 5 mil millones de lo solicitado por el organismo electoral ponga en riesgo la Revocación de Mandato o las elecciones en seis estados de la República.

El mandatario reiteró que el INE cuenta con recursos suficientes y aconsejo que lleven un plan de austeridad.

“Yo creo que tienen recursos suficientes.(...) Que lleven a cabo un plan de austeridad. Los consejeros ganan el doble de lo que gana el presidente. Se rayan. Que les bajen a los viáticos, a las comidas a los vinos y a todos los gastos superfluos. Austeridad republicana”, expresó el Jefe del Ejecutivo.

SEGUIR LEYENDO: