“Había más fila en las tortillas”: Fox se burló de la recolección de firmas para revocación de mandato

Vicente Fox Quesada, presidente de México de 2000 a 2006, se burló de la recolección de firmas para la revocación de mandato del mandatario federal Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente compartió dos imágenes con las que comparó la fila para comprar las tortillas y una para apoyar la revocación de mandato, consulta que se realizará el próximo 10 de abril del 2022.

“Había más fila en las tortillas”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios le siguieron la broma a Vicente Fox.

El expresidente se burló de la recolección de firmas para la revocación de mandato (Foto: Twitter/ @VicenteFoxQue)

“No te sorprenda que el peje diga que ganó con el 90% de los mexicanos que votaron en su encuesta patito”, “Junta más gente la de los tamales”, “Solos con su soledad” y “Pobre gente q ganas de humillarse tan vilmente” fueron algunos de los comentarios.

Cabe señalar que si los ciudadanos y las organizaciones sociales logran juntar por lo menos el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, lo que equivale a por lo menos 2,5 millones de personas, de al menos 17 de los 32 estados que integran el país, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá que llevar a cabo la consulta con la que las personas decidirán si el presidente López Obrador continúa en la presidencia o abandona el poder.

Por ello, desde el primero de noviembre la asociación civil Que siga la Democracia arrancó en la Ciudad de México la recolección de firmas ciudadanas, quien confió que lograrán juntar hasta 3.5 millones (más de las necesarias: 2 millones 758 mil) antes del 25 de diciembre.

El expresidente compartió dos imágenes con las que comparó la fila para comprar las tortillas y una para apoyar la revocación de mandato (Foto: Twitter/ @VicenteFoxQue)

En conferencia de prensa Gabriela Jiménez Godoy, presidenta de la asociación, hizo un llamado a la población a estar informados sobre el ejercicio, aunque reconoció que hay desconfianza en la ciudadanía, por lo que pidió acercarse a los promotores de su asociación.

“Se tiene que salir a decirle al pueblo si el presidente López Obrador está haciendo bien las cosas o no, eso le tienen que salir a preguntar al pueblo a todos los jóvenes que ha ayudado y a los adultos mayores que ha ayudado, ¿Cuándo se había dado esto?”, expresó. “El señor presidente ha realizado grandes acciones como esta”.

Asimismo, indicó que no se debe confundir esta primera etapa, en la que sólo se presentarán las firmas al INE para autorizar la consulta ciudadana, con el ejercicio de revocación de mandato, por lo que llamó a las personas a estar bien informados.

Gabriela Jiménez hizo un llamado a la población a estar informados sobre el ejercicio (Foto: Archivo)

“Yo creo que el principal reto es la comunicación, informar a los ciudadanos de qué se trata este proceso, informarles que participen y, sobre todo, querer llegar a las comunidades más lejanas, donde no hay acceso a redes sociales, no hay acceso internet, no hay acceso muchas veces a medios de comunicación; ese es el reto. Queremos llegar hasta allá, a todos los rincones del país y hablar con los ciudadanos y ciudadanas”, declaró.

Por su parte Ileana Lizette Vázquez Sánchez, suplente de Jiménez Godoy en la candidatura a una diputación federal por Morena, expresó que “si logramos esta primera etapa, lograremos (...) tener una consulta popular, por eso es tan importante que nos reunamos, que estemos informados e informadas. Vamos a salir a la calle y convencer a la ciudadanía como lo hemos hecho”.

