Danna Paola no regresará a la actuación por un tiempo: “Fue la mejor decisión que tomé”

La famosa confesó en una entrevista que por el momento no regresará a actuar (Foto: Instagram/@dannapaola)

La reconocida actriz y cantante Danna Paola confesó recientemente que en sus planes no está regresar a la actuación por un largo tiempo, ya que prefiere enfocarse únicamente en su faceta como cantante.

“Tomé la mejor decisión de mi vida al dejar la actuación”, reveló la artista de 26 años de edad hace unos días en una entrevista con la agencia EFE. Cabe mencionar que su éxito internacional inició al interpretar el personaje de “Lucrecia” en la famosa serie Élite, aunque mencionó que no estará en la nueva temporada por dedicarse completamente a su música desde su último álbum titulado K.O.

“Pese a que se confirmó una sexta temporada, estoy enfocada en mi música, esta industria merece tiempo y corazón. Yo estoy en un momento muy pleno con mis canciones. Quiero volver a actuar, pero por ahora, no’', dijo Danna Paola.

La artista destacó que la música le ha servido para varias cosas pero principalmente para calmar la ansiedad, por lo que se volvió su terapia para sentirse mucho mejor. “Es mi mejor terapia al igual que mi familia y bailar. A partir de la cuarentena lo que más aprendí fue el balance entre el trabajo y mi vida personal, tener el tiempo de curarte a ti primero. Primero estás tú, después tú y al último tú, a veces se nos olvida eso’', expresó.

La artista confesó que la música es su mejor terapia (Foto: Instagram/@dannapaola)

“Me moría del susto, fue una época muy dura, pero sentía hasta en mis huesos que tenía que ponerle todo mi esfuerzo a la música”, indicó la artista.

Recordemos que Danna es muy conocida por sus participaciones en diferentes proyectos y saltó a la fama desde que era una niña, una las primeras telenovelas en las que apareció fue en Rayito de luz con tan sólo 5 años de edad, formó parte de programas como Plaza Sésamo, María Belén, ¡Vivan los niños!, La Familia P. Luche y muchos más.

No olvidemos que también participó como jueza en La Academia 2019 y este año en Top Star ¿Cuánto vale tu voz?. De igual manera, su aparición en el cine y en el teatro musical hicieron que Danna Paola fuera mayormente reconocida por producciones como Lo más sencillo es complicarlo todo, Anita la huerfanita, Wicked y Hoy no me puedo levantar.

En cuanto a la música, hace poco sacó un sencillo llamad Cachito con los populares cantantes Mau y Ricky Montaner. La canción es el producto de esfuerzos que comenzaron en 2016, cuando se conocieron los tres artistas. “Desde entonces hemos tratado de trabajar juntos y lo logramos. Es una de las colaboraciones que más disfruté porque pudimos pasar tiempo juntos”, explicó la mexicana.

Mau y Ricky junto a Danna Paola en su nueva producción (Foto: Instagram/@los40spain)

Otra de las noticias que causó revuelo fue que Danna es una de las nominadas en los Latin Grammy 2021, ya que es la primera solista mexicana en ingresar a las listas de “Spotify Top Ten Global”, también ha colaborado con grandes artistas como Lola Índigo, Denisse Rosenthal, así como Isabel Merced y Sebastián Yatra.

Además de ser nominada será una de las artistas que cantará en los importantes premios. Hace unas horas causó sensación al publicar algunas fotografías en Las Vegas, Nevada donde se realizará el evento y sus seguidores le hicieron diversos comentarios como: “Que guapa te ves”, “Lo tienes todo”, “Triunfando en los Latin Grammy”, “Eres perfecta”, “Te amamos y te admiramos”, “Estoy llorando de la emoción”, le escribieron sus fans en el post que hasta el momento lleva más de 900 mil “me gusta”.

