Cómo el nombre de “El Licenciado”, el hombre que hundió a Emma Coronel, desapareció del sistema penitenciario de EEUU

La información sobre Dámaso López Núñez ha sido borrada del sistema penitenciario del Buró de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. También conocido como El Licenciado, el narcotraficante laboraba como el operador financiero del Cártel de Sinaloa.

En el 2019, López Núñez testificó en una corte de Brooklyn en contra de su ex amigo, Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Asimismo fue una pieza clave en el juicio de Emma Coronel Aispuro, esposa de El Chapo y quien será sentenciada el próximo 30 de noviembre por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

El Licenciado, de 55 años de edad, tendría programado salir de prisión el 8 de noviembre de 2032. Su condena fue reducida de una cadena perpetua por cooperar con las autoridades y dar un testimonio en el juicio de El Chapo Guzmán y en el proceso penal contra Coronel Aispuro.

Dámaso López Núñez, hasta meses recientes, se mantenía recluso en la prisión de alta seguridad Canaan, en el estado de Pennsylvania.

Sin embargo, datos del ex operador financiero de uno de los cárteles más poderosos del mundo no aparece en el localizador de reos del Buró de Prisiones. Randilee Giamusso, portavoz del BOP, declaró a Univisión: “No puedo encontrar información sobre esta persona”.

Hasta el momento se desconoce dónde está Dámaso López Núñez, por qué ocurrió este cambio en el sistema penitenciario, cuál es su situación legal, si fue liberado o, en caso de haber sido transferido, qué agencia gubernamental tomó su custodia.

“En la práctica con clientes no hago comentarios”, declinó Manuel J. Rentería, su abogado basado en Washington, D.C., al medio estadounidense en español.

De acuerdo con documentos judiciales consultados por Alvarado, El Licenciado estuvo bajo custodia del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) del 7 de febrero al 6 de marzo del 2020. La razón del traslado a una “institución local” no se especifica.

“El servicio de alguaciles se comprometió a responder a un mensaje enviado por este medio preguntando si el capo estaba en alguna de sus cárceles o en su programa de testigos protegidos, pero hasta la publicación de esta nota no lo hizo. Típicamente, la agencia no confirma este tipo de información”, escribió Isaías Alvarado para Univisión.

El Departamento de Justicia tampoco ha emitido una declaración para confirmar si ha reducido la condena de Dámaso López Núñez. No es el único: el gobierno estadounidense mantiene confidencial la situación de otros narcotraficantes que testificaron en contra de El Chapo Guzmán.

Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo Zambada, presunto jefe del Cártel de Sinaloa, fue borrado del sistema del Buró de Prisiones a finales de abril del 2021: se desconoce su ubicación o situación legal.

Jesús Reynaldo Zambada García, conocido como El Rey y hermano de El Mayo, también fue eliminado de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro y encargada de fichar a personas y entidades vinculadas al crimen organizado internacional.

