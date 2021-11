Cancún tiene el municipio con mayor número de secuestros en México

Los reflectores han estado puestos sobre Cancún a raíz del tiroteo que se registró el pasado 4 de noviembre en el hotel Hyatt Ziva, en la entidad federativa de Quintana Roo, fue así que las autoridades pidieron a los huéspedes refugiarse dentro de sus habitaciones, cerrarlas con seguro y poner una barricada en la puerta.

Antes de este sucedo, una balacera al interior de un restaurante en Tulum, Quintana Roo, dejó como saldo dos turistas fallecidas, la influencer de origen hindú de nombre Anjali Ryot fue asesinada en el ataque en “La Malquerida”, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado.

Huéspedes corrieron por sus vidas y utilizaron redes sociales para confirmar el ataque registrado durante esa tarde.

En este contexto, la organización Alto al Secuestro, detalló que el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo encabeza la lista con el mayor número de casos con ese delito en el país.

En la demarcación, se han registrado 64 secuestros de diciembre de 2018 a octubre de 2021, en la lista también se encuentra Reynosa en Tamaulipas con 55, Ecatepec, en el Estado de México (EDOMEX) con 53, Ciudad Juárez en Chihuahua con 49, Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX) con 48 y Uruapan en Michoacán con 48.

En el mismo periodo, se registraron en total 4 mil 69 casos por delito de secuestro, lo que significa en promedio, 117 secuestros mensuales, 28 por semana y cuatro diarios.

La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, aseguró que las alertas al turismo internacional para no visitar Cancún le pegan a la economía y a los empleos del país.

“En Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, por lo menos siete países mandaron alertas para que no vengan a Cancún y eso nos perjudica enormemente, yo no sé si los gobiernos no se ponen a pensar el daño que nos está causando a los empleos y a los mexicanos el hecho de que no sean capaces de coordinarse”