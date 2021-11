Quién fue Carlos Hank González, el político señalado en “Narcos México 3″

Carlos Hank González aparece en la temporada 3 del programa, interpretado por Manuel Uriza . Foto: Narcos / Netflix.

El reconocido integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Carlos Hank González aparece en la tercera entrega de la serie Narcos México marcado por su presunta participación en escándalos de la vida política pública en México.

La ovacionada serie de Netflix Narcos México ha llegado a su tercera temporada y con ello trae nuevos personajes relevantes para la historia del país como Hank González, ex gobernador del Estado de México, quien es interpretado por Manuel Uriza (Too Old to Die Young, 2019).

En esta dramatización de la historia de la guerra contra el narco en México, el empresario y político Hank González es mostrado en una relación estrecha con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos” (José María Yazpik), después de la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo, interpretado en la serie por Diego Luna.

Carlos Hank González ocupó importantes cargos Foto: Pedro Valtierra/Cuartoscuro

Carlos Hank González fue un maestro y emprendedor que gracias a su influencias llegó a gobernar en el Estado de México de los años 1969 a 1975. Participó activamente como miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y para 1999 buscó la presidencia del país, que le fue impedida por las leyes de aquella época.

Para ese entonces, un requisito para postularse como candidato a primer mandatario era, además de ser mexicano y vivir en el territorio, tener padres mexicanos también. Sin embargo, Hank González tenía ascendencia alemana, de ahí su apellido extranjero.

No obstante, colaboró de cerca con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, fungiendo como Secretario de Turismo durante el sexenio de este personaje.

También fue nombrado jefe del Departamento del Distrito Federal (DDF) por José López Portillo. Su paso por el DDF es recordado principalmente por sus obras del sistema de ejes viales, la continuación de las obras del Metro y la realización de la Central de Abasto de la Ciudad de México.

La serie de Netflix le ha dado vuelta al mundo y se posicionó en el número 1 del top 10 en México. Fotos: Narcos/Netflix.

Además de su labor al servicio de la nación, tuvo actividades cuestionables, pues así como bien se le ha señalado en la serie, se le conoce por ser el líder del llamado Grupo Atlacomulco, organización que integraba a diversos priistas del Estado de México.

Para los críticos del empresario y político, Carlos Hank González representaba el “viejo estilo de la política mexicana y de la corrupción en beneficio del gobierno, así como el robo de elecciones y la compra de votos”, de acuerdo con un artículo de la cadena estadounidense PBS.

Más adelante, en el año de 1999, el periódico The Washington Post reveló un informe del Centro Nacional de Estados Unidos de Inteligencia sobre Drogas, en el cual el Grupo Hank, propiedad del empresario, era calificado como una “amenaza criminal” para la Unión Americana.

Por las razones anteriores es que se le puso en la mira de manera contundente en esta producción de Netflix.

Hank González fue estrecho amigo y servidor del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, en la foto se le observa también con Luis Donaldo Colosio. FOTO: Tomás Martínez/ARCHIVO CUARTOSCURO.

Por otro lado, en sus antecedentes de la vida pública, encontramos que su carrera inició como maestro rural, de ahí su apodo “El profesor”.

También formó parte del Consejo Político del Comité Ejecutivo Nacional del PRI desde el año 1997, además de ser integrante del Consejo del Grupo Financiero Interacciones.

Fue una figura muy popular en los diversos órganos del PRI, como la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y delegado de dicho partido en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Esta última entrega de Netflix cuenta con la participación de Luis Gerardo Méndez, el actor mexicano y Bad Bunny, el reggaetonero de Puerto Rico. (Foto: Netflix)

Como podemos ver, tuvo una carrera política bastante relevante para aquellos tiempos en que el contexto desfavorable del país siempre salpicaba el quehacer político.

De acuerdo con el artículo de The Washington Post, Grupo Hank, encabezado por el político, por supuesto, tuvo cierto poder entre varios bancos norteamericanos, empresas de inversiones y en algunos casinos de dicha nación, las cuales ayudaban a lavar dinero del narcotráfico así como para el trasiego de droga.

Hank González falleció el 11 de agosto de 2001.

