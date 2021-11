“¿Se quedará en Atlanta a fingirse víctima?”: Epigmenio Ibarra se burla de Ricardo Anaya, citado a comparecer por presuntos sobornos

Fotos: Cuartoscuro // EFE

El día de hoy a las 9 de la mañana, Ricardo Anaya estaba citado a comparecer en el Reclusorio Norte, donde se le iban a imputar los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho. Sin embargo, el panista solicitó atender a la audiencia de manera remota, cuestión que fue concedida por el juez, quien exigió como condición que Ricardo Anaya se conectara a la llamada en algún punto del territorio nacional.

Alrededor de las 10 de la mañana, se anunció que la comparecencia del ex candidato presidencial fue aplazada por tercera vez. La cita será ahora el próximo 31 de enero del 2022 a las 9 de la mañana, señalan diversos medios nacionales.

Desde que las autoridades judiciales anunciaron que Ricardo Anaya estaba bajo investigación por un presunto soborno de 6 millones 800 mil pesos, el panista se declaró víctima de persecución política y se fugó hacia los Estados Unidos (EE.UU.).

Debido a ello, el ideólogo de la Cuarta Transformación, Epigmenio Ibarra, se ha burlado constantemente del político de oposición a través de sus redes sociales. Antes de que se anunciara esta tercera, y última, prórroga, el documentalista cuestionó a través de un tweet: “Se presentará el valiente al reclusorio norte a defender su inocencia? Se quedará en Atlanta fingiéndose víctima? Que hará Anaya?”.

La respuesta a los cuestionamientos de Epigmenio Ibarra la dió la defensa de Ricardo Anaya. Con el argumento de terminar de revisar los contenidos de la carpeta de investigación en contra del panista, el juez concedió que la audiencia se realice el próximo año.

Por otro lado, trascendió a los medios nacionales que la intención de la Fiscalía General de la República (FGR) era solicitar la prisión preventiva para Ricardo Anaya, medida cautelar que obligaría al político de oposición a permanecer preso mientras se resolvía el juicio en su contra.

En semanas recientes, la FGR también solicitó la prisión preventiva oficiosa para Emilio Lozoya Austin, el ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que implicó en sus declaraciones a Ricardo Anaya en la trama de corrupción que presuntamente ocurrió para dar paso a la Reforma Energética del ex presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

Lozoya logró eludir la prisión durante más de un año a base de prórrogas para recabar la evidencia suficiente para sustentar sus declaraciones. Informando a la FGR de delitos cometidos por otros políticos mexicanos, el ex director de PEMEX se disponía a acceder al criterio de oportunidad para evitar la cárcel a condición de colaborar con las autoridades mexicanas.

Sin embargo, el pasado 4 de noviembre la FGR declaró que Lozoya Austin ya no será candidato al criterio de oportunidad y pidió la prisión preventiva en su contra por riesgo de fuga. Esto ocurrió después de que fuera fotografiado comiendo en un restaurante de lujo. La fiscalía reprobó el comportamiento del acusado, por lo que le retiró las concesiones que le había dado.

Aún así, el testimonio de Lozoya Austin es una de las bases de la investigación en contra de Ricardo Anaya. Según el ex director de PEMEX, él político panista recibió un soborno por 6 millones 800 mil pesos mexicanos por contribuir a aprobar la reforma energética promovida por el ex presidente Enrique Peña Nieto. Según las declaraciones del ex funcionario público, las conversaciones acerca de los sobornos ocurrieron cuando Ricardo Anaya era Presidente de la Cámara de Diputados.

Con base en ese mismo testimonio, el ex gobernador José Luis Lavalle Maury ya se encuentra encarcelado. En el testimonio de Lozoya Austin también resultan implicados el expresidente Enrique Peña Nieto; el exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores Luis Videgaray, y los ex legisladores Ernesto Cordero, David Penchyna, Salvador Vega Casillas, y el actual gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Cabeza de Vaca.

