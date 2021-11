Santiago Nieto y Carla Humphrey Jordan se casaron en Guatemala

La pareja se casó en Guatemala (Foto: ITAM / Las Estrellas)

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Carla Humphrey Jordan, quien fue designada como Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) se casaron este fin de semana en Guatemala.

En diciembre de 2020, el funcionario le entregó el anillo de compromiso a su novia y, aunque la información de Cuna de Grillos no mencionaba una fecha en específico para el enlace matrimonial, hoy se confirmó la boda.

Fue a través de la cuenta de el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, donde se corroboró la unión definitiva de la pareja.

“Feliz enlace matrimonial del doctor Santiago Nieto (@SNietoCastillo) y de la consejera Carla Humphrey (@C_Humphrey_J)”, se lee en su Twitter.

Antonio Attolini también extendió sus felicitaciones a los recién casados: ”Felicidades al Doctor @SNietoCastillo y a la Consejera @C_Humphrey_J por su unión en matrimonio celebrado el día de hoy. Que lo que une el amor, no lo separe nadie”, añadió.

Respecto a quiénes fueron invitados a la celebración no se han dado mayores detalles, se resaltó que posiblemente Paola Félix Díaz sí acudió al evento, sin embargo, durante este mismo sábado se vio envuelta en controversia debido a que renunció a su cargo como Secretaria de Turismo en la Ciudad de México.

Paola Félix Díaz renunció a su cargo mientras se encontraba en Guatemala (Foto: Instagram/@paolafelixdiaz)

Esto sucedió después de que el periodista Darío Celis publicara un tuit en donde afirmó que la funcionaria fue detenida en Guatemala por llevar dinero ilícito.

“Mientras la jefa de @GobCDMX @Claudiashein, está en campaña permanente recorriendo los estados, la secretaria de @TurismoCDMX, @LaraPaola1, fue detenida el 5 de noviembre en el aeropuerto de Aurora, Guatemala. Quiso introducir de forma ilegal 25 mil USD en efectivo”, detalló el comunicador.

Ante esto, Félix resaltó: “Me encuentro Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor, No he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia”.

De acuerdo con Quién fueron varios los invitados pertenecientes a la esfera política nacional, sin embargo, se decidió hacer todo con discreción en una iglesia de la ciudad de Antigua.

Asimismo, el pasado 10 de mayo, tanto Carla Humphrey y Santiago Nieto mencionaron que ya contaban con una casa para habitar después de su boda. Esto fue a través de una declaración patrimonial, pues obtuvieron un crédito hipotecario de 24 millones de pesos para tener un inmueble en la alcaldía Álvaro Obregón.

El funcionario se comprometió en diciembre pasado (Foto: Sáshenka Gutiérrez/EFE)

“Es un proyecto personal resultado de una carrera profesional de más de 25 años de trabajo, en el que, como cualquier sujeto de crédito, acudí a un esquema de financiamiento para adquirir una casa conjunta con mi pareja”, mencionó Nieto en ese entonces, mientras que Carla puntualizó que las instancias correspondientes estaban enteradas de la situación.

Carla Humphrey Jordan estudió la licenciatura en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en el año de 1993. Actualmente, está cursando un doctorado en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid.

También fungió como Consejera Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal de 2006 al año 2013 y cuenta con diversos diplomados en materia político-electoral y en administración pública. Asimismo, a sus 47 años, es integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales y Electorales A.C. y forma parte de la Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras Electorales de los Organismos Electorales de la República Mexicana.

