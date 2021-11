Manuel Espino cambia el PAN para ser candidato de Morena en la gubernatura de Durango

Manuel Espino también reveló que fue expulsado del PAN por petición de Calderón (Foto Twitter: ManuelEspino)

Manuel Espino Barrientos, actual comisionado del Servicio de Protección Federal, anunció que ha solicitado licencia de su cargo para integrarse a Morena en Durango, entidad en la que buscará convertirse en gobernador.

El ex presidente del Partido Acción Nacional (PAN) y antiguo diputado federal por Movimiento Ciudadano estará 40 días fuera de labores, desde el viernes 5 de noviembre hasta el 15 de enero.

Espino afirmó que la militancia en el partido implicará disciplina y acatar decisiones de los órganos internos de la institución, así como el acompañamiento a los dirigentes y funcionarios públicos pertenecientes al partido.

Asimismo, reveló que no abandonó al PAN por decisión propia, pues fue expulsado del partido:

“No renuncié, ordenó Felipe Calderón, Presidente de México, que me corrieran, se me acusó de exceso de libertad de expresión por reclamarle todas las tonterías que implementaban en el país en contra de los mexicanos. Fueron 35 años muy importantes para mí, lamentablemente ese partido ya dejó de existir, existen solamente las siglas y algunos de los viejos quedan como recuerdo que los usan para tratar de darle credibilidad a lo que fue ese partido”, afirmó Espino.

Manuel Espino renunciará a su actual cargo en tiempos electorales (Foto Twitter: ManuelEspino)

El funcionario habló hace unos días sobre sus deseos de contender por la gubernatura de Durango, pues afirmó que cuenta con la aprobación y el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Recientemente le dije al Presidente que había gente en Morena, liderazgos diversos que me habían comentado participar en el proceso de elección interna y yo le dije que lo iba a considerar, pero solamente si él estaba de acuerdo y me dijo que sí”, comentó Manuel Espino en una entrevista para Excelsior.

El pasado 9 de septiembre, Espino asistió a una reunión con el gabinete de seguridad en Palacio Nacional, ocasión que aprovechó para entablar un diálogo con AMLO y contarle de sus aspiraciones, además de informarle que, de presentarse como candidato a la gubernatura, renunciaría a su actual cargo.

“Yo le adelanté al Presidente que había esa posibilidad de buscar la candidatura de Morena, pero no quería considerarla si él no estaba de acuerdo, y me dijo ‘no, por supuesto que sí, participa, adelante, cuando llegue la hora’. Y cuando llegue la hora tendría que renunciar, pero eso será hasta el año próximo si es que decido participar, todavía no lo decido”, dijo Espino en días pasados.

Aunque ya ha tomado la decisión de competir por la gubernatura del estado con Morena, el funcionario aún no renuncia su cargo en el Gobierno de México, pero ha anunciado que lo hará el próximo año en tiempos electorales.

Manuel Espino es presidente nacional de la organización Ruta 5 (Foto Twitter: ManuelEspino)

“Simplemente quise saber si el Presidente llegado el momento estaría de acuerdo. Ya me dijo que sí, no quiere decir que eso sea ahorita. Yo no he renunciado, no pienso renunciar al Servicio de Protección Federal hasta que decida, si es que decido participar. Si decido participar pues esperaré los tiempos electorales para renunciar”, compartió el ex diputado.

Manuel Espino es el titular del Servicio de Protección Federal, dependencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desde febrero del 2020, fecha en la cual el antiguo director del departamento, Alfonso Durazo Montaño, lo nombró directivo de la institución.

El militante de Morena también es presidente nacional de la organización Ruta 5, una asociación ciudadana conformada por militantes de diversos partidos políticos, quienes buscan “transformar la dinámica política”.

Los integrantes de Ruta 5 acompañaron a Manuel Espino a tramitar su integración a Morena, grupo al cual le ofreció las siguientes palabras: “No vengo a afiliarse por ocurrencia, sino para ser un militante activo para hacer un cambio verdadero y sumarme a todos los militantes y sus dirigentes con disciplina, con honestidad, y mucho trabajo”, afirmó.

SEGUIR LEYENDO: