AMLO le corrigió la plana al TEPJF: “sí puedo hablar de la revocación de mandato, solo sin pedir que voten por mí”

FOTO: PRESIDENCIA DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que luego de revisar la legislación electoral, corroboró que sí puede hablar de la revocación de mandato “nada más sin pedir que voten por mí”.

Durante su tradicional conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario resaltó la importancia del ejercicio de revocación de mandato que se realizará en marzo del próximo año.

“Ya revisé y puedo hablar de la revocación de mandato, nada más sin pedir que voten por mí, eso sí estaría mal y no es esa mi intención… Yo lo quiero es que la gente participe, que los ciudadanos tengamos siempre un papel protagónico en la vida pública y que participemos en la consulta de la revocación del mandato”, aseveró.

El Jefe del Ejecutivo federal hizo un llamado a la ciudadanía, incluso los que no aprueban su trabajo en la Presidencia, a que participen en el ejercicio democrático.

Foto: EFE/Presidencia de México

“Y llamo a todos los que están en contra de nosotros, a que voten en contra (de que continúe en la Presidencia), porque de esa manera estamos ejerciendo un derecho y lo estamos ejerciendo de manera pacífica. No hay otro sistema más eficaz que el sistema democrático, está probado que es lo mejor para enfrentar controversias, para decidir sobre conflictos, lo mejor es acudir al pueblo, que es el soberano, es el que manda. Entonces si no se está de acuerdo, pues hay que ejercer el derecho que se tiene a elegir y remover a las autoridad, el pueblo pone y el pueblo quita… Es totalmente antidemocrático decir ‘no voy a participar’”, señaló.

Recordó que a él le tocó enfrentar durante mucho tiempo, la campaña a favor del “no voto”, por lo que -advirtió- el bloque conservador ya no tarda en salir a dar argumentos en contra para evitar que la gente participe en la consulta de la revocación de mandato.

“(...) Entonces ahora, el bloque conservador en vez de llamar a votar, que participe la gente, están a punto, todavía no se descaran por completo, pero no tarda... van a salir a decir que es una farsa, que cuesta mucho dinero, que es innecesario; cuando ya está en la Constitución y además tiene que ver con la democracia.. Son demócratas cuando les conviene (...)”, aseguró.

(Foto: Coparmex)

López Obrador resaltó que para que los resultados de la revocación sean vinculantes, es decir, tengan un resultado válido; debe participar el 40% de los ciudadanos empadronados, alrededor de 38 millones de ciudadanos.

“(...) Si todos cumplimos con nuestra responsabilidad y estamos a favor de la democracia, si somos sinceramente demócratas, claro que se puede superar ese porcentaje de 40% y también decirles a nuestros adversarios que si no se llega al 40% y yo pierdo, si la gente dice mayoritariamente o porcentualmente, son más los que quieren que yo me vaya, me voy aun no cumpliendo el 40(%), porque como voy a gobernar sin el apoyo de la gente… ¿Qué hago sin el apoyo del pueblo, como enfrento a la mafia del poder sin el pueblo?, Tengo muy clara la enseñanza de la historia (...)”, puntualizó.

FOTO: MIREYA NOVO /CUARTOSCURO/ARCHIVO

Aseveró que si no tiene el apoyo del pueblo, no estará de “florero” ni solo para que le digan presidente “aquí estamos para transformar para llevar a cabo un cambio verdadero y si no es con el pueblo, no se puede.. ¿Ustedes creen que se puede llevar a cabo una transformación con la prensa, con los empresarios, con los políticos corruptos? No, el cambio se puede llevar a cabo y se está llevando a cabo con el pueblo”, insistió.

“Ellos son. los mexicanos, millones, los que están impulsando la transformación del país (...) Por eso: atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a la gente humilde, primero los pobres”, dijo.

