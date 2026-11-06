México

Tras discutir con su madre de 75 años quemó su casa en Coyoacán, CDMX

El hombre presuntamente sería adicto, fue detenido por el hecho y su madre logró salir a salvo

Tras discutor con ella, hombre quemó la casa de su madre en Coayoacán, Ciudad de México Foto: Facebook
Tras discutor con ella, hombre quemó la casa de su madre en Coayoacán, Ciudad de México Foto: Facebook
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José Rafael “N” fue detenido en Coyoacán por su presunta responsabilidad en un incendio dentro de la vivienda de su madre, Emma, una mujer de 75 años que logró salir del inmueble mientras las llamas avanzaban. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación para esclarecer cómo ocurrió el siniestro y definir la situación jurídica del señalado.

El hombre habría discutido con su madre antes de provocar el fuego en el domicilio, donde ella permanecía. Después habría abandonado el lugar, de acuerdo con la información disponible sobre el caso.

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Emma consiguió escapar por sus propios medios y ponerse a salvo. El incendio dejó daños en la vivienda, como se observa en imágenes difundidas sobre el siniestro.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron tras recibir el reporte, auxiliaron a la adulta mayor y detuvieron a José Rafael “N”. Las autoridades ministeriales investigaron las circunstancias de la discusión previa y la posible responsabilidad penal del detenido.

Tres bomberos con uniforme y casco rocían espuma con mangueras sobre una estructura calcinada y escombros en una calle
Bomberos de Ciudad de México apagan con espuma un incendio que afectó puestos comerciales en el paradero Santa Martha, dejando estructuras calcinadas y escombros cubiertos de retardante. (X/ @JefeVulcanoCova)

La Fiscalía capitalina investigó el origen del incendio

El periodista Carlos Jiménez difundió que el presunto responsable habría iniciado el fuego mientras su madre se encontraba dentro de la propiedad. La información señaló que el hombre se retiró del domicilio después del incendio.

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La investigación de la Fiscalía capitalina buscó establecer qué conflicto familiar antecedió a los hechos y cómo se originó el fuego. Hasta ese momento, no se había informado públicamente el motivo de la discusión entre madre e hijo.

La intervención de la SSC permitió brindar apoyo a Emma tras su salida de la casa y concretar la detención del señalado. La corporación actuó luego de recibir el aviso sobre el incendio en la alcaldía.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que debía determinar las posibles responsabilidades derivadas del incendio y las condiciones en que la mujer logró escapar del inmueble.

(Captura de pantalla: redes sociales | Infobae México)
(Captura de pantalla: redes sociales | Infobae México)

Qué hacer en caso de incendio

1. Si detectas fuego o humo

  • Da la voz de alerta inmediatamente a las personas que estén cerca y activa la alarma de emergencia si existe.
  • Llama a los servicios de emergencia en cuanto te encuentres en una zona segura.
  • Evacúa de inmediato. No te detengas a buscar objetos personales, documentos o mascotas.

2. Al moverte por el lugar

  • No corras, no grites y no empujes.
  • No utilices elevadores; usa siempre las escaleras de emergencia.
  • Toca las puertas antes de abrirlas con el dorso de la mano. Si la puerta o el pomo están calientes, o si sale humo por debajo, no la abras; busca una ruta alternativa.
  • Si hay humo denso, agáchate y gatea cerca del suelo, donde el aire es más limpio y hay menos gases tóxicos.
  • Cúbrete la nariz y la boca con un paño o trapo húmedo.

3. Si no puedes salir y estás atrapado

  • Cierra la puerta de la habitación y sella todas las rendijas con toallas, sábanas o ropa húmeda para evitar que entre el humo.
  • Abre una ventana para pedir auxilio y comunícate por teléfono o con un paño blanco/llamativo para que los servicios de emergencia te localicen.

4. Si la ropa se prende con fuego

  • No corras. Aplica la regla: Detente, Tírate al suelo y Rueda hasta apagar las llamas, cubriéndote la cara con las manos.

5. Reglas adicionales

  • Usa un extintor solo si el fuego es muy pequeño (apenas está iniciando), sabes cómo operarlo y tienes una vía de escape segura a tu espalda.
  • Nunca regreses al edificio por ningún motivo hasta que los bomberos o las autoridades indiquen que es totalmente seguro.

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