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Cae mujer que mató a palazos y golpes a hombre en Chihuahua

Sandra Salomé actuó junto con dos hombres en el asesinato de Juan Carlos Casales en Ciudad Juárez

Sandra Salomé actuó junto a dos hombres para cometer el asesinato del sujeto en Ciudad Juárez para luego esconderse Foto: Fiscalía estatal
Sandra Salomé actuó junto a dos hombres para cometer el asesinato del sujeto en Ciudad Juárez para luego esconderse Foto: Fiscalía estatal
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La mujer identificada como Sandra y/o Sandra Salomé fue detenida el 1 de noviembre de 2026 en Lerdo, Durango, por su probable participación en el homicidio de Juan Carlos Casales, quien murió tras una agresión ocurrida el 22 de octubre en Ciudad Juárez, Chihuahua. La captura se realizó para cumplimentar una orden de aprehensión emitida por un juez de control de esa ciudad.

Sandra Salomé “N”, de 50 años, era requerida por el delito de homicidio calificado. La Policía Investigadora de Delitos participó en el operativo junto con las fiscalías de Durango y Chihuahua.

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La orden judicial fue librada el 24 de octubre de 2026, dos días después de la agresión contra la víctima. La mujer fue localizada en la Comarca Lagunera por elementos adscritos al Grupo de Mandamientos Judiciales de la Vicefiscalía Región Laguna.

Las autoridades de Chihuahua señalaron que la investigación se centró en los hechos registrados en el exterior de un domicilio de la colonia Juanita Luna, en Ciudad Juárez. La agresión habría ocurrido entre las 20:00 y 22:00 horas.

Dos manos situadas tras la espalda con esposas metálicas en las muñecas, frente a una prenda de color oscuro y un fondo desenfocado.
Una mujer con ropa oscura permanece con las manos inmovilizadas a la espalda mediante unas esposas metálicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agresión ocurrió afuera de un domicilio en Ciudad Juárez

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Sandra Salomé “N” habría participado junto con otras tres personas en la agresión contra Juan Carlos Casales. Los señalados presuntamente utilizaron un palo, una piedra y golpes con los puños.

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La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico severo como resultado de las lesiones. Ese padecimiento le provocó la muerte, según los datos integrados en la solicitud de captura.

Después del ataque, las cuatro personas presuntamente involucradas habrían escapado del lugar. Las investigaciones posteriores permitieron ubicar a la mujer en el municipio de Lerdo, Durango.

La detención se efectuó mediante un mecanismo de colaboración entre ambas fiscalías estatales. Los agentes duranguenses ejecutaron el mandamiento judicial solicitado por las autoridades de Chihuahua.

Primer plano de las manos de una mujer de 46 años esposadas. Se aprecian las esposas metálicas y un fondo oscuro y desenfocado con alto contraste.
Primer plano de las manos de una mujer de 46 años con esposas metálicas, capturado con iluminación dramática de alto contraste sobre un fondo oscuro desenfocado, transmitiendo un ambiente serio y cinematográfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sandra Salomé “N” fue entregada a las autoridades de Chihuahua

Tras su captura, la mujer fue entregada a las autoridades de Chihuahua para continuar el procedimiento judicial por el homicidio de Juan Carlos Casales. Será la autoridad competente la que determine su situación jurídica por los hechos que se le atribuyen.

El caso fue clasificado como homicidio calificado en la orden emitida por un juez de control de Ciudad Juárez. La imputación deriva de la probable participación de la detenida en la golpiza que ocasionó el traumatismo craneoencefálico de la víctima.

La Fiscalía de Durango informó que la intervención de la Policía Investigadora de Delitos formó parte de la coordinación entre instituciones de procuración de justicia de distintas entidades. Ese esquema permitió ejecutar la orden de aprehensión fuera de Chihuahua.

La investigación continúa respecto de las otras tres personas que habrían intervenido en la agresión del 22 de octubre de 2026. Las autoridades señalaron que los presuntos responsables huyeron después del ataque.

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