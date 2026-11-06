“La Bruja de las Ánimas”: así es la película mexicana de terror creada con Inteligencia Artificial

El metraje presenta una serie de escenas cinematográficas que inician con tomas de cielos nublados sobre árboles. Posteriormente, una mujer y un niño corren a través de un campo cubierto de niebla y vegetación seca. En otra toma, la mujer aparece sobre una formación de flores anaranjadas ante un fondo oscuro, mientras que en la secuencia final se desplaza sosteniendo un objeto alargado a través de un terreno abierto.

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La Inteligencia Artificial (IA) comienza a abrir nuevas posibilidades en la industria cinematográfica y el cine mexicano de terror también explora sus alcances. Una muestra de ello es La Bruja de las Ánimas, una producción del realizador Marcos Muñoz Flores que combina tecnología, elementos de la mitología mexicana y una historia marcada por las emociones humanas.

Con más de 12 años de trayectoria en el cine independiente, Muñoz encontró en las herramientas de Inteligencia Artificial una alternativa para desarrollar un proyecto que, bajo los métodos tradicionales de producción, habría requerido recursos económicos considerablemente mayores. Su intención no fue sustituir la creatividad cinematográfica, sino aprovechar la tecnología para materializar un universo fantástico que de otra manera habría sido difícil llevar a la pantalla.

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La película plantea una pregunta sobre el futuro del séptimo arte: ¿es posible utilizar la IA para transformar la manera de hacer cine sin perder la sensibilidad humana que da sentido a las historias?

Para el director mexicano, la respuesta está en reconocer que las herramientas tecnológicas pueden generar imágenes, pero las experiencias, emociones y motivaciones que sostienen una narración siguen perteneciendo a las personas.

¿De qué trata la película mexicana “La Bruja de las Ánimas”?

La producción, inspirada en una experiencia personal de duelo y pérdida, tendrá presencia en cuatro festivales cinematográficos del país, entre ellos FERATUM 2026, en Pátzcuaro, Michoacán

La historia sigue a Dolores, una mujer que se adentra en el mundo de los muertos con la intención de recuperar a su hijo Gael. Durante su recorrido se encuentra con dos brujas que actúan como mediadoras entre distintas dimensiones y que la llevan a enfrentarse con aquello que se resiste a aceptar.

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A través de esta travesía sobrenatural, la producción aborda temas como el duelo, la culpa, el amor y la dificultad de aceptar la pérdida de un ser querido.

El universo visual recupera elementos asociados con las tradiciones y el imaginario mexicano, entre ellos el cempasúchil, la tierra y el tecolote. Estos símbolos acompañan una narración fantástica en la que el terror funciona como un recurso para explorar conflictos emocionales.

Uno de los aspectos particulares de la propuesta es la representación de las brujas. En lugar de presentarlas únicamente como figuras malignas, la película las relaciona con la sabiduría, la magia y el conocimiento ancestral, una perspectiva que dialoga con distintas expresiones de la cultura mexicana.

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La experiencia personal que inspiró la historia

Detrás de La Bruja de las Ánimas existe una experiencia íntima del director. La enfermedad de su madre lo enfrentó al temor de perderla y a la impotencia de no poder controlar una situación que afectaba profundamente a su familia.

De ese sentimiento surgió una historia sobre el duelo anticipado y la dificultad de comprender que amar a alguien no siempre significa tener la capacidad de protegerlo de todo.

Muñoz explicó que la decisión de utilizar Inteligencia Artificial no respondió a una falta de ideas, sino a la necesidad de encontrar una alternativa para realizar una producción que, de otra manera, habría quedado fuera de su alcance económico.

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“No la utilicé porque me faltaran ideas, sino porque tenía que contar una historia que requería toda esa tecnología y no quería que la falta de dinero la condenara a quedarse guardada en un cajón”, explicó el cineasta.

El proceso creativo también estuvo acompañado por otra pérdida significativa: la muerte de Pica, su perrita, que permaneció a su lado durante 13 años. Su fallecimiento coincidió con la etapa final de la producción y añadió una dimensión personal al significado de la película.

Al hablar sobre el papel de la tecnología en el proyecto, el realizador sostuvo que las imágenes fueron generadas mediante IA, pero las emociones que dieron origen al relato surgieron de las experiencias de quienes participaron en su creación.

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“La Inteligencia Artificial generó las imágenes, pero no vivió el duelo, no sintió la culpa ni tuvo la necesidad de contar esa historia. Eso nació de nosotros”, afirmó.

¿En qué festivales de cine se presentará “La Bruja de las Ánimas”?

La producción tendrá un recorrido por cuatro encuentros cinematográficos en México, donde podrá acercarse a espectadores interesados en el cine fantástico, el terror y las nuevas herramientas audiovisuales.

Las participaciones anunciadas por el realizador contemplan las siguientes fechas:

FERATUM: del 12 al 15 de noviembre de 2026, en Pátzcuaro, Michoacán.

FICC Madero: del 26 al 28 de noviembre de 2026.

Uno de los encuentros destacados será el Festival Internacional de Cine Fantástico, Terror y Ciencia Ficción (FERATUM), que celebrará su decimoquinta edición del 12 al 15 de noviembre en Pátzcuaro.

La presencia de La Bruja de las Ánimas en estos espacios representa una oportunidad para mostrar una propuesta que combina las raíces culturales mexicanas con nuevas formas de producción cinematográfica.

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Marcos Muñoz prepara una nueva película

El realizador busca demostrar que la Inteligencia Artificial puede convertirse en una herramienta para ampliar las posibilidades del cine independiente, particularmente en proyectos que requieren construir escenarios, criaturas y universos visuales complejos.

Su postura también abre una discusión sobre los alcances de esta tecnología en el entretenimiento: aunque permite reducir algunas barreras de producción y explorar nuevas posibilidades estéticas, no sustituye las vivencias ni la sensibilidad que dan origen a una historia.

Después de La Bruja de las Ánimas, Marcos Muñoz trabaja en El último grito de la moda, su siguiente proyecto cinematográfico, con el que pretende continuar explorando el género y las posibilidades creativas que ofrecen las nuevas herramientas audiovisuales.

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Así, la película se suma a las propuestas mexicanas que buscan experimentar con la Inteligencia Artificial sin abandonar los elementos culturales y emocionales que pueden conectar con el público. Su apuesta consiste en demostrar que la tecnología puede cambiar la manera de hacer cine, pero el origen de una historia sigue estando en la experiencia humana.