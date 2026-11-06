Fiscalía de Sinaloa captura a “El Acero”, presunto feminicida de la agente de la Guardia Nacional Cristian Ziboney

El presunto feminicida fue capturado la madrugada de este 6 de noviembre en Culiacán. Crédito: FGE Sinaloa

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La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la detención de Erick Gustavo Acero Hernández, alias “El Acero”, de 29 años, señalado como presunto responsable del feminicidio de su esposa Cristian Ziboney Cárdenas, agente activa de la Guardia Nacional.

La captura ocurrió la madrugada de este viernes 6 de noviembre en Culiacán, cuatro días después del hallazgo del cuerpo de la víctima en un departamento del fraccionamiento Alturas del Sur, en el mismo municipio.

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Cristian Ziboney, agente de la Guardia Nacional localizada sin vida el pasado 2 de noviembre. Crédito: Redes Sociales

Elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) ejecutaron la orden judicial y pusieron al detenido a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, autoridad que determinará su situación jurídica.

El hombre fue detenido en una zona rural al oriente de Culiacán

El Registro Nacional de Detenciones, consultado por Infobae México, ubicó la aprehensión a las 03:45 horas de este viernes, sobre la carretera El Ranchito a Costa Rica, entre los ejidos La Pedrera y El Álamo, cerca del negocio Maquinaria Solorio, en Culiacán.

Ficha del Registro Nacional de Detenciones con detalles sobre la aprehensión. Crédito: SSPC

El mismo registro describió a Acero Hernández como una persona de complexión robusta, 89 kilogramos de peso y 1.76 metros de estatura, con cicatrices en la cabeza y en la ceja izquierda. Al momento de su captura vestía playera verde claro, pants negro con línea gris y tenis blancos.

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Tras la detención, el presunto feminicida quedó en traslado hacia el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, donde permanecería bajo resguardo mientras el juez local resolvía su situación jurídica.

El domicilio del crimen se ubicó cerca del cruce con Cima de Monte de la Mesa

Cristian Ziboney fue localizada en un inmueble sobre la calle Cima del César, cerca del cruce con Cima de Monte de la Mesa, en el sector suroriente de Culiacán, de acuerdo con reportes previos de Infobae México. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio y confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Originaria de Teacapán, municipio de Escuinapa, Ziboney tenía 34 años y se desempeñaba como elemento activo de la Guardia Nacional. Según documentó este medio en su cobertura inicial del caso, cuando los cuerpos de emergencia entraron al domicilio hallaron a la víctima sin ropa, sin conocimiento y con marcas visibles de agresión física.

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Christian Ziboney fue asesinada y hallada en un departamento en Sinaloa, se desempeñaba como Guardia Nacional, al igual que su esposo Foto: Facebook Vecinos Teacapán

El área especializada en feminicidios de la Fiscalía tomó el caso y dispuso el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense. Los peritajes clasificaron la muerte como homicidio, con asfixia por ahorcamiento como mecanismo probable.

Amigos de la víctima, identificada también como “Chikis” en su círculo cercano, relataron al medio Latinus que ella misma marcó a la policía para denunciar que su esposo la golpeaba. De acuerdo con esa fuente, “El Acero” escapó a bordo de un automóvil de color gris tras dejar el cuerpo en el lugar.

Orquídeas Moradas advirtió que la detención no significa el fin del caso

La Colectiva Feminista Orquídeas Moradas difundió un pronunciamiento tras conocerse la captura de “El Acero”, en el que calificó la detención como “un paso” pero insistió en que “la justicia para Cristian Ziboney aún no está completa”.

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La organización reconoció el arresto como “un avance importante”, aunque exigió que el proceso judicial continuara, que se investigaran todos los antecedentes y que, de acreditarse la responsabilidad del detenido, recibiera una sentencia proporcional a la gravedad del delito.

El colectivo planteó una serie de interrogantes sobre el futuro de los hijos de la víctima: cuestionó quién garantizará la reparación integral del daño y los derechos de las infancias, y qué tipo de apoyo económico, psicológico, educativo y social recibirán. Además, señaló que ninguna sentencia devolverá a Cristian ni reparará el dolor de su familia, pero sostuvo que el proceso puede sentar un precedente.

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Cristian Ziboney, agente de la Guardia Nacional asesinada en Sinaloa. Crédito: Redes Sociales

En el texto, Orquídeas Moradas advirtió que ningún uniforme, cargo, arma o pertenencia a una institución de seguridad puede convertirse en un escudo para ejercer violencia contra las mujeres “y después pretender que no habrá consecuencias”. El colectivo subrayó que quienes forman parte de las fuerzas armadas y de las corporaciones de seguridad tienen responsabilidades especiales frente a la sociedad, y que su autoridad, conocimientos y recursos deben estar al servicio de la protección de la vida, nunca convertirse en herramientas para violentar, intimidar o asesinar mujeres.

La organización exigió investigaciones, rendición de cuentas y justicia, “sin privilegios ni encubrimientos”, y rechazó que las instituciones protejan a sus elementos por encima de las víctimas. El comunicado recordó que Cristian era originaria de Teacapán, Escuinapa, y que tenía una vida, una historia y una familia que continúa exigiendo justicia.

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El colectivo cerró el pronunciamiento con la exigencia de que el caso no quede impune, que los hijos de la víctima no queden desamparados y que ningún elemento de seguridad vuelva a creer que el uniforme le da permiso para ejercer violencia y salir impune.