Nodal compone ‘A quién voy a culpar’, canción del nuevo álbum de Leonardo Aguilar: letra completa

(Captura de pantalla @nodal / @leonardoaguilaroficial)

Guardar

Christian Nodal aparece como compositor de A Quién Voy a Culpar, una de las canciones del álbum Esquina 22 de Leonardo Aguilar, estrenado este 5 de noviembre. Los créditos disponibles en Spotify muestran que el esposo de Ángela Aguilar participa en la creación del tema junto al propio intérprete y Alfie Alfaro.

La colaboración se conoce un día después de que Nodal se sumó a la promoción del nuevo disco de Leonardo Aguilar con una convivencia nocturna en Zacatecas. En un video compartido en redes sociales, el cantante pidió al público escuchar el material de su cuñado.

PUBLICIDAD

“Estamos de estreno con mi cuñado. Vayan a escuchar ‘ESQUINA22’”, escribió Nodal sobre una grabación donde aparecen escuchando música y tomando cerveza con otras personas.

Christian Nodal comparte crédito de composición en “A Quién Voy a Culpar”

El tema forma parte de Esquina 22, la nueva producción de Leonardo Aguilar. En la sección de composición y letras de Spotify aparecen los tres nombres vinculados a la autoría de la canción.

(Instagram)

Leonardo Aguilar figura como compositor e intérprete principal. Alfie Alfaro también recibe crédito de composición, mientras Alfonso De La Cruz aparece como arreglista vocal y productor del tema.

Christian Nodal se incorpora a la lista de autores de “A Quién Voy a Culpar”, aunque en los créditos disponibles no se detallan las partes específicas que cada compositor escribió dentro de la canción.

PUBLICIDAD

La plataforma también señala a Ramón Sánchez Lizárraga como ingeniero de mezcla e ingeniero de masterización. Nissa Sánchez y Fráncisco Lizárraga aparecen acreditados en ingeniería de sonido.

La participación de Nodal ocurre en medio de la promoción pública que ha realizado para el material de Leonardo. Durante un en vivo realizado este 5 de noviembre, el cantante fue cuestionado sobre cuál era su canción favorita de Esquina 22.

“Todas”, responde Nodal entre risas cuando Leonardo Aguilar le pide elegir un tema del álbum.

Leonardo vuelve a insistir con la pregunta y Nodal mantiene su postura. “Todas”, repite frente a la cámara mientras el grupo escucha canciones del disco.

PUBLICIDAD

El encuentro se realiza en una calle de Tayahua, Zacatecas, según la ubicación mostrada en una de las historias compartidas por Nodal. En las imágenes, Leonardo presenta el álbum y pide a sus seguidores que lo reproduzcan.

“A mí mis canciones favoritas de Esquina 22 son la de ‘Me estoy enamorando’, esta de ‘Canción de rancho’ o de ‘Rancho en rancho’, como le quieran llamar, con El Komander”, comenta Leonardo Aguilar.

Christian Nodal se sumó al festejo de Leonardo Aguilar por el lanzamiento de "Esquina 22" y protagoniza un dueto improvisado en una calle de Zacatecas. (@leonardoaguilaroficial)

Uno de los asistentes le recuerda “A Quién Voy a Culpar”, el tema que ahora se conoce tiene a Christian Nodal entre sus compositores. Leonardo responde que le gustan todas las canciones de la producción.

PUBLICIDAD

La letra completa de “A Quién Voy a Culpar”

Ahorita no cuenten conmigo porque traigo el cora roto.

Ni pa’ mañana, ni pasado, ni pa’ pronto.

Si me clavé, ay, cuando me desclave me reporto.

Yo le gusté pa’ desquitarse de lo que le había hecho el otro.

Fue un pasatiempo, un desquite de un enojo.

Y aquí me ven, medio muerto, medio vivo y medio roto.

¿A quién voy a culpar?

Nadie me puso una pistola pa’ que la amara.

Si se ve tan chula la condenada.

Cuando besé su boquita, me supo a despechada.

¿A quién voy a culpar?

Si hablamos de mentir, yo me mentí a mí mismo.

¿Pa’ qué me hago el ciego si ya la había visto?

Se me olvida todo cuando la desvisto.

Yo le gusté pa’ desquitarse de lo que le había hecho el otro.

Fui un pasatiempo, un desquite de un enojo.

Y aquí me ven, medio muerto, medio vivo y medio roto.

¿Y a quién voy a culpar?

Nadie me puso una pistola pa’ que la amara. Si se ve tan chula la condenada.

Cuando besé su boquita, me supo a despechada.

¿A quién voy a culpar?

Si hablamos de mentir, yo me mentí a mí mismo.

¿Pa’ qué me hago el ciego si ya la había visto?

Se me olvida todo cuando la desvisto.

Ángela Aguilar también difunde el nuevo álbum de su hermano

Ángela Aguilar se sumó a la promoción de Esquina 22 con una historia en Instagram. La cantante compartió la portada del álbum, etiquetó la cuenta de Leonardo Aguilar y añadió tres corazones rosas.

PUBLICIDAD

La imagen muestra a Leonardo sentado frente a una construcción con el nombre del proyecto pintado en la pared. La publicación fue difundida durante el estreno del disco.

Nodal, por su parte, compartió la convivencia con su cuñado y añadió un enlace para reproducir el álbum. El apoyo de ambos ocurre después de que Leonardo Aguilar recibió críticas en redes sociales por videos de una presentación en el Auditorio Jalisco.