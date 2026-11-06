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Claudio Suárez lanza advertencia a Rafa Márquez rumbo a los partidos contra Jamaica: “La Selección Mexicana no es para formar jugadores”

El Emperador reconoció la trayectoria de su antiguo compañero, pero señaló que el entrenador debe concentrarse en ganar y evitar confiarse en proyectos a largo plazo

En entrevista con Infobae México, el Emperador cuestionó la posibilidad de utilizar los próximos encuentros para observar jugadores en lugar de buscar victorias.
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La Selección Mexicana tendrá una prueba importante durante noviembre cuando se enfrente a Jamaica en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. El conjunto dirigido por Rafa Márquez disputará la serie los días 14 y 17 de noviembre, en una eliminatoria en la que buscará avanzar a la siguiente ronda y comenzar a despejar las dudas que han surgido alrededor del nuevo proceso.

En medio de las expectativas por el desempeño del Tricolor, Claudio Suárez compartió su postura sobre el trabajo del actual seleccionador. En entrevista exclusiva con Infobae México, el histórico exdefensor nacional y antiguo futbolista de Pumas, Chivas y Tigres le envió una recomendación directa a quien fuera su compañero en el combinado mexicano: no utilizar los compromisos internacionales como oportunidades para experimentar con futbolistas.

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Soccer Football - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - September 23, 2026 Mexico coach Rafael Marquez during training REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - September 23, 2026 Mexico coach Rafael Marquez during training REUTERS/Raquel Cunha

Para el llamado Emperador, la prioridad debe ser conseguir resultados y reunir a los elementos que atraviesen un mejor momento deportivo, especialmente ante la presión que representa dirigir a una selección nacional.

Claudio Suárez reconoce a Rafa Márquez, pero le pide resultados

Durante la conversación, Suárez manifestó su satisfacción por la oportunidad que recibió el exdefensor del Barcelona, aunque recordó que su nuevo cargo también implica una responsabilidad importante. Incluso compartió una anécdota sobre la etapa en la que coincidieron como jugadores del Tricolor.

Soccer Football - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - September 23, 2026 Mexico coach Rafael Marquez during training REUTERS/Raquel Cunha
(REUTERS/Raquel Cunha)
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“Me da gusto por él. Me tocó ser compañero (en la Selección Mexicana) yo le decía en broma, que era el jefe y ahí llegó y me quitó después el gafete jajaja. Ahorita la presión que tiene es que no ganó ni un juego. Lo que sí le reconozco es que él mencionaba, por ejemplo, que iba a seguir viendo jugadores y su último partido incluso yo lo manifesté, le dije, ‘Yo pondría los mejores’ O sea, yo quisiera ganar este partido. Porque conociendo a los directivos de repente empiezan a ponerse nerviosos. O sea, ahorita ya lo estamos hablando, ya empieza a generar dudas, porque Rafa no ha no ha tenido experiencia profesional en el en el buen sentido de un equipo de primera división el haberlo dirigido. Estuvo en Barcelona en segundo equipo. Entonces, eso es el cuestionamiento que tiene. Y todos han iniciado de alguna manera sin experiencia”, destacó.

El exseleccionado nacional también hizo referencia a la falta de experiencia de Márquez como entrenador de un equipo de Primera División, aunque reconoció que comenzar una carrera desde una posición de responsabilidad no es algo inusual en el futbol.

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Sin embargo, consideró que los resultados deben acompañar al técnico mexicano, pues la paciencia de los directivos puede terminarse cuando los objetivos deportivos no se cumplen.

El mexicano Raul Jimenez celebra tras anotar en el encuentro ante Sudáfrica en el Grupo A de la Copa Mundial el jueves 11 de junio del 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
El mexicano Raul Jimenez celebra tras anotar en el encuentro ante Sudáfrica en el Grupo A de la Copa Mundial el jueves 11 de junio del 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El Emperador considera que México no debe utilizarse para formar futbolistas

Suárez profundizó en su postura al señalar que el representativo nacional debe funcionar como un espacio para reunir a los mejores jugadores disponibles, no como una plataforma para desarrollar elementos que todavía necesitan consolidarse en sus respectivos equipos.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Julian Quinones in action with England's Ezri Konsa REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Julian Quinones in action with England's Ezri Konsa REUTERS/Eloisa Sanchez

Aunque explicó que no ha tenido contacto reciente con Márquez, aprovechó para compartirle una recomendación sobre la manera en que debería afrontar los próximos compromisos.

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“No he hablado con Rafa, no lo he visto, pero yo sí le recomendaría que no se confíe, que él busque con la selección, cada partido irlo a ganar. Porque eso de de pensar en proyectos a largo plazo en México no existen, o sea, lo sabemos perfectamente que que se ponen nerviosos los directivos en cualquier momento. Entonces, hay hay que ir día a día, día a día partido a partido, o sea, este la selección, insisto, no es para formar jugadores, es llevar lo mejor. O sea, el jugador que esté bien eh lo llevo. No estás bien en tu equipo, pues lo siento mucho, pero no no debes de descartar a nadie también, o sea, y ahí vas haciendo tu grupo”, recomendó el Emperador.

Los convocados de México para enfrentar a Jamaica

Para los compromisos correspondientes a los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, el cuerpo técnico de Rafa Márquez contará con una convocatoria de 26 futbolistas, distribuida entre porteros, defensores, mediocampistas y delanteros.

Soccer Football - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - September 23, 2026 Mexico coach Rafael Marquez during training REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - September 23, 2026 Mexico coach Rafael Marquez during training REUTERS/Raquel Cunha

La lista contempla jugadores que militan en la Liga MX y en diferentes clubes del futbol europeo, además de jóvenes que buscan consolidarse dentro del combinado nacional.

Entre los nombres destacados aparecen Santiago Gimenez, Julián Quiñones, Alexis Vega, Roberto Alvarado, Johan Vásquez, César Montes y Gilberto Mora.

La convocatoria completa está integrada por:

  • Porteros: Raúl Rangel, Óscar García y Alex Padilla.
  • Defensas: Rodrigo Huescas, Kevin Álvarez, César Montes, Israel Reyes, Diego Campillo, Johan Vásquez, Jesús Orozco Chiquete, Jesús Gallardo y Mateo Chávez.
  • Mediocampistas: Erik Lira, Luis Romo, Erick Sánchez, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora, Andrés Montaño y Santiago Sandoval.
  • Delanteros: Isaías Violante, Roberto Alvarado, Jesús Corona, Alexis Vega, Armando León, Julián Quiñones, Santiago Gimenez y Armando González.

De esta manera, México afrontará una eliminatoria que representa una oportunidad para recuperar confianza y responder a las expectativas de su afición. Mientras tanto, el mensaje de Claudio Suárez pone sobre la mesa una exigencia clara para Rafa Márquez: priorizar las victorias y demostrar que el Tricolor está preparado para competir por los objetivos deportivos.

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