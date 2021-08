Octavio Ocaña, Benito en “Vecinos”, exhibió a los que dicen que su novia está con él por fama y dinero

Octavio tuvo una participación especial en "La Familia P. Luche" con su personaje de "Vecinos"(Foto: Instagram/@octavioocaa)

Octavio Ocaña ha compartido en diversas ocasiones a sus seguidores los momentos que ha vivido junto a su novia Nerea Godínez, aunque la mayoría de los comentarios que hacen sus fans son positivos, hay respuestas en contra de su relación, pero esta vez el actor decidió exhibirlos y responderles con un duro mensaje.

Este hecho ocurrió después de que ´Benito´, en el programa Vecinos, subió dos fotos junto a Godínez, en ambas imágenes el actor aparece dándole un beso a su novia; pero Ocaña recibió diversas respuestas por la publicación de la historia en Instagram y decidió mostrar dos capturas de pantalla en donde un par de usuarios señalaron que su noviazgo era solamente por la fama y el dinero.

Así fue como ´Benito' exhibió a sus haters (Foto: Instagram/@octavioocaa)

“Nada más te quiere por el billete” y “Nada más te quiere por la fama”, fue lo que escribieron los internautas; Ocaña reaccionó con sorpresa ante los mensajes y también decidió escribirles una respuesta al momento de exhibirlos. “Ese güey” y “me cae que están bien de la ch*ngada”.

Esta no es la primera vez que Octavio respondió a los ataques en redes sociales, pues hace unos meses lanzó también habló sobre las críticas que hicieron sobre su físico. “A mí no me molesta porque yo a esto me dedico, yo solito me ching* con mi nariz, me encanta molestarme con mi nariz entonces no tengo ningún problema. Si me molestara ya me hubiera operado pero si van a hacer este tipo de comentarios pues yo creo que tenemos todos de estos, ¿no? espejos, entonces venga, ustedes muy bien”, dijo en ese momento.

La primera participación de Octavio en una telenovela fue en "Lola... Érase una vez." (Foto: Instagram/@octavioocaa)

Nerea publicó en su cuenta de Instagram que desde febrero de este año sostiene una relación sentimental con Octavio. Con el tiempo su noviazgo creció y ahora han decidido ir al otro nivel y a finales del mes de junio, el actor en Te Doy la Vida decidió comprometerse con ella.

La noticia fue confirmada por Godínez a través de una de sus publicaciones en redes sociales, donde sorprendió a sus seguidores mostrando el anillo de promesa de su unión. También se sabe que dentro de esta relación el actor de 22 años de edad aceptó ser el padrastro de un pequeño de 4 años de edad.

El hijo de Nerea se llama André y según su madre, él y Ocaña se “llevan de las mil maravillas”. Así lo han demostrado las muchas fotos publicadas por su novia en las que posa junto al infante. Ocaña también ha mencionado estar feliz con su nueva familia.

Este fue el anillo de compromiso Nerea compartió a través de las redes sociales (Fotos: Instagram @nerea.gogo)

Incluso, en ese mismo mes y con motivo de la celebración del Día del Padre, la pareja de ´Benito´ compartió en la red social de fotografías la buena relación que lleva con André, su hijastro. “Seguro nunca esperaste una felicitación en este día a tu corta edad. Te amo y gracias por estar ahí para André. Amo verlos convivir y amo que le enseñes el mundo. Te amamos y estamos orgullosos de ti por siempre”, expresó la ahora prometida de Octavio.

En otras publicaciones de la misma red social, Octavio compartió una instantánea demostrando lo afectuosa que es su relación con su próxima esposa. El posteo de sus fotos fue en el momento en que el equipo de Fútbol, Cruz Azul, se coronó como campeón después de varios años sin tener un título. En la publicación se puede apreciar que ambos usaron la playera de La Máquina.

Así celebró la pareja el triunfo del Cruz Azul (Fotos: Instagram @octavioocaa)

