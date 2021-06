Octavio Ocaña, actor de “Vecinos”, se comprometió con su novia y así presumió el romántico momento

Fotos: Instagram @nerea.gogo

Octavio Ocaña, famoso por su papel de “Benito” en la serie de Vecinos, se comprometió con su novia Nerea Godínez.

La noticia fue confirmada por ella en una de sus más recientes publicaciones de redes sociales, donde presumió su anillo de promesa de amor. Al tiempo, es sabido que de esa relación, el joven actor adoptó también un rol como padrastro.

Nerea Godínez, publicó en su cuenta oficial de Instagram que tiene, desde febrero pasado, una relación sentimental con Octavio. Al tiempo esta creció demasiado y ahora está en otro nivel. Por otra parte, recién salió la onceaba temporada de Vecinos.

Incluso, recientemente, y con motivo del Día del Padre, la pareja del histrión compartió en Instagram la buena relación que lleva con André, su hijastro. “Seguro nunca esperaste una felicitación en este día a tu corta edad. Te amo y gracias por estar ahí para André. Amo verlos convivir y amo que le enseñes el mundo. Te amamos y estamos orgullosos de ti por siempre”, expresó la novia de Octavio en una de sus publicaciones más recientes.

En otras publicaciones de Instagram, Octavio dejó registro de lo afectuosa que es su relación con su ahora prometida. Ambos son aficionados del equipo de futbol, Cruz Azul. Incluso postearon fotos juntos en el momento en el que La Máquina se coronó como campeón tras tantos años sin ostentar un título.

Fotos: Instagram @nerea.gogo

El hijo de Nerea tiene cuatro años de edad. Según ella, André y Ocaña se “llevan de las mil maravillas”. Así lo han demostrado las muchas fotos publicadas por su novia en las que posa junto al infante. Ocaña también ha mencionado estar feliz con su nueva familia.

Por otra parte, la sitcom Vecinos, donde es protagonista Ocaña, lleva más de 15 años al aire. Televisa adelantó que el personaje Benito, conseguirá trabajo en el negocio de Vanessa. Además este joven se mudará con su novia Liz (Talitha Becker).

La televisora fue revelando poco a poco las personalidades que participarán en la onceaba entrega de esta serie cómica. El primero en ser confirmado fue Edgar Vivar. Al tiempo esta ha sido transmitida desde el 13 de junio.

En el último capítulo de la temporada 10, mientras corrían los nombres de la producción, Don Barriga (Edgar Vivar) va caminando por la calle y se detiene frente a un cartel pegado en el edificio donde se desarrolla Vecinos. En ese momento menciona: “Ah mira, ‘Se renta’, me recuerda mucho a la vecindad del Chavo que me rentaba antes”. Después de esta referencia a la producción de Roberto Gómez Bolaños, una voz en off menciona que la historia continuará en la próxima temporada.

Fotos: Instagram @octavioocaa

Por su parte, a mediados de abril la ex vedette Lyn May compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía en el detrás de cámaras de Vecinos, imagen que confirmó su participación como invitada al elenco de esta serie. En ese momento ni ella, ni la cuenta oficial de Vecinos aclaró cuál sería su papel.

Ella también publicó una fotografía junto a Lalo España y sus seguidores no dudaron en expresar su emoción: “Tia May qué guapa” y “ya quiero ver el capítulo” fueron algunos de los mensajes que se podían leer. Por último, aunque había rumores sobre la participación de Paco de Miguel, el comediante viral de internet no apareció hasta el final del tráiler de esta serie de comedia.

SEGUIR LEYENDO: