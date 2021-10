Cayó el asesino del hermano del rapero C-Kan, ejecutado en Guadalajara

Luis Alfredo N fue detenido por su presunta participación en el asesinato del hermano del rapero C Kan

La Fiscalía General del Estado de Jalisco anunció este jueves la captura de Luis Alfredo “N”, ligado al homicidio de Juan Daniel Ruff Maldonado Ramos, hermano del rapero José Luis, mejor conocido como C-Kan.

De acuerdo con un comunicado de la FGE, Luis Alfredo “N” fue vinculado a seis meses de prisión preventiva como medida cautelar.

Hasta ahora las autoridades han mantenido la versión de que Ruff, asesinado el pasado 14 de julio, fue interceptado por un grupo de hombres en la calle Telegrafistas entre Educadores y Arquímides, en la colonia Hermosa Provincia en la ciudad de Guadalajara, donde se encontraba con un grupo de amigos en un partido de fútbol.

Al terminar el juego caminaron por el cruce antes señalado y fueron alcanzados por una camioneta tipo Windstar color blanco la cual, cuyo conductor les cerró el paso. De la unidad bajaron dos sujetos y uno de ellos con un arma de fuego larga disparó en contra de los hombres resultando lesionada la víctima de 30 años quien fue llevada a la Clínica 78 del Seguro Social donde perdió la vida.

Poco después del asesinato de su hermano, C-Kan relató cómo ocurrió el crimen. Señaló que Ruff recibió un disparo, situación que lo llevó de emergencia al hospital. Lamentablemente los servicios médicos no pudieron salvarle la vida y se desangró hasta fallecer. Los responsables huyeron entre una multitud que se dispersó al escuchar las detonaciones.

“Teníamos muchas rolas juntos, cada que me suba a un escenario le voy a hacer un homenaje. Le voy a hacer un mural en la cancha que era su barrio y les voy a decir que recen por él”, expresó.

También mandó un mensaje para todos aquellos que se han burlado de él ante la pérdida de su hermano: “A toda la gente que ha encontrado en este momento una razón para burlarse de mí, de mi persona, de la memoria de mi hermano, les deseo de todo corazón, con el alma, con el corazón en la mano, a todos los que han tenido oportunidad en estos instantes de burlarse, que Dios nunca les permita sentir lo que se siente perder a una persona como él”, expresó.

En su cuenta de Instagram el rapero agradeció el apoyo de sus seguidores:

“Se llevaron un vato con un chingo de sueños, con tres morritos que son mis sobrinos y que son toda su puta cara, estoy seguro que estará conmigo cada que fume un cigarro, cada desayuno, cada que me suba a la troca, cada que cante una canción, cada que me suba a un escenario. Él dejo un disco grabado y no le dieron chance ni de sacarlo. Así es la vida de culera”, señaló el músico.

“Se llevaron a un cabrón, lo que quieran, desvergoso, drogadicto, peleonero, orgulloso, pero se llevaron al mejor hermano que Dios pudo haber puesto en este mundo y eso duele muy cabrón”.

