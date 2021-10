Qué es un amasiato, la palabra que Bartlett usó contra el PAN y Salinas por caída del sistema

Manuel Bartlett afirmó que la caída del sistema en las elecciones de 1988 fueron por un "amasiato" entre Gortari y el PAN (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), habló de nueva cuenta de la presunta caída del sistema en las elecciones de 1988, en las cuales Carlos Salinas de Gortari resultó ganador, pues el funcionario afirmó que el triunfo del ex presidente se dio gracias a que tuvo un “amasiato” con el Partido Acción Nacional (PAN), lo cual ha resultado en diversas reacciones por el significado de la palabra utilizada.

La palabra amasiato se utiliza para describir a una relación conyugal entre dos personas, quienes mantienen un amorío longevo sin haber contraído matrimonio, Bartlett la empleó con un sentido metafórico al referirse a la cercanía que Salinas de Gortari sostuvo con el PAN sin formar parte del partido oficialmente.

El término también fue utilizado por el ganador del Premio Nacional de Periodismo, Álvaro Delgado, en su libro de 2016 El Amasiato, donde expuso el presunto acuerdo del ex presidente Felipe Calderón con el candidato a sustituirlo en aquél momento, Enrique Peña Nieto.

Diversos políticos, periodistas y usuarios de redes sociales calificaron como "cínico" a Bartlett por sus comentarios (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

Bartlett mencionó a las elecciones de 1988 en su comparecencia con la Cámara de Diputados con motivo del próximo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual fue cuestionado por los diputados del PAN acerca del tema, por lo que el funcionario respondió de la siguiente manera:

“Si me pica un poquito, como están jugando con mi biografía, voy a ser un poco grosero, porque me siento un poco como legislador, yo he sido más legislador que ustedes, muchos lo saben. Miren, la caída del sistema fue un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari. ¡Así fue! ¡Un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari!”, afirmó Bartlett.

El diputado del PAN Juan Carlos Maturino cuestionó al titular de la CFE acerca de los beneficios de la reforma eléctrica, pues puso en duda la veracidad de sus declaraciones recordando la “caída del sistema” que ocurrió cuando estaba al mando de la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Miguel de la Madrid.

Tras las enérgicas declaraciones de Bartlett, los diputados del PAN comenzaron a lanzar gritos y consignas en contra del funcionario, a quien tacharon de “cínico”.

Además, los legisladores le pidieron explicar el origen de las propiedades expuestas en los Pandora Papers, pues afirmaron que la corrupción presente en los comicios electorales de 1988 aún sigue presente.

Periodistas le recriminaron su participación en la "caída del sistema" cuando estaba acargo de la Comisión Electoral EFE/Mario Guzmán/Archivo

Jorge Álvarez Máynez, diputado de Movimiento Ciudadano, afirmó que “los salinistas son ustedes, sí, Salinas llegó al poder por el fraude de este señor y hoy vienen de lamesuelas con el del fraude”.

Por su parte, el presidente del PAN, Marko Cortés, comparó las prácticas de Bartlett con las de López Obrador: “Manuel Bartlett cree que no recordamos que en 1988 tiró el conteo electoral para imponer ilegalmente a Carlos Salinas. Se parece tanto a Lopez Obrador queriendo manipular la realidad.”, escribió el político.

El periodista Javier Garza Ramos también se manifestó al respecto, pues afirmó que él mismo tuvo que ver entre el presunto “amasiato”: “Se le olvidó decir la parte en la que él fue ejecutor de ese amasiato como secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Electoral. Nunca renunció para revelar la componenda. Eso se llama ser cobarde”, dijo mediante su cuenta de Twitter.

Tras ganar las elecciones de 1988, Carlos Salinas de Gortari nombró a Bartlett como secretario de Educación Pública, cargo que ocupó hasta 1992 para ser reemplazado por Ernesto Zedillo, pues ese año fue candidato a la gubernatura de Puebla por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

