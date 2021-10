Por combate al huachicol, Pemex se ahorró más de 100 mil millones de pesos

Este miércoles 27, con motivo de la glosa del Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Octavio Romero, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), acudió a comparecer a la Cámara de Diputados para rendir cuentas de los avances de la paraestatal en el último año.

De tal modo que el director se presentó ante las comisiones unidas de Energía e Infraestructura de San Lázaro, donde aseguró que la Reforma Energética instaurada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no cumplió las expectativas planteadas.

Durante su participación, Romero Oropeza señaló que tanto la productividad, la contribución al erario y el estado financiero, Pemex ha tenido un buen desempeño: consideró importante no detener la actividad del año pasado porque la producción creció y se espera que se estabilice en 2 millones de barriles diarios para finales del sexenio.

Sobre la situación financiera de la empresa generadora del Estado, refirió que hubo un crecimiento de los ingresos del sector público del orden de 384,000 millones de pesos. El año pasado, los ingresos petroleros fueron del orden de 348,000 y hoy en este periodo es de 610,000. Esto quiere decir que hubo un incremento de casi del 68 por ciento.

Respecto a la contribución al erario nacional, Pemex se mantiene como la principal fuente de ingresos, pues en impuestos directos e indirectos se pagaron más de 490,000 millones de pesos en el periodo de enero-septiembre del año pasado, y en 2021 se incrementó a 533,740 millones de pesos.

Añadió que la producción de la iniciativa privada es de 31,000 barriles, pero esta administración tiene una producción real de 273,000 barriles: casi diez veces más producción que los 107 contratos otorgados durante las rondas de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto.

Aunado a esto, recordó que Pemex tiene los gastos operativos más bajos del mundo, ya que el costo de extracción por barril de hidrocarburos es del orden de USD 11.15 por barril. Asimismo, otro elemento que ha aportado al bienestar económico de la petrolera es el combate al robo de combustible.

Octavio Romero recordó que durante las administraciones anteriores, en promedio se robaban 56,000 barriles de hidrocarburos diarios, y para el primer año de la actual administración bajó a 6,400 barriles; en 2020 fueron 4,800, y en 2021 es de 4,100 barriles diarios, lo que representa una reducción cercana al 93 por ciento.

Algo similar ocurrió con el robo de gas, ya que durante el último año de gobierno de Peña Nieto se robaban 13,600 barriles diarios y en esta administración se roban, en promedio, 5,100 barriles diarios.

“Lo que ya no roban, equivale para Pemex a 104,000 millones de pesos; si se le suma a esa cifra los impuestos que no se pagan por el combustible robado, se incrementa a 143,383 millones. Es una cantidad muy importante la que ya no nos están robando”