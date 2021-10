Por qué AMLO puso una canción de Calle 13 en la “mañanera”

AMLO respondió con una canción de Calle 13 a declaraciones de Irma Eréndira Sandoval (Foto: EFE / Mario Guzmán)

Como es su costumbre, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se repordujera una canción durante la conferencia de prensa matutina. En respuesta a las declaraciones de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, sobre la falta de autocrítica en la izquiera mexicana, el mandatario respondió que la exintegrante de su gabinete tiene todo el derecho a manifestarse.

En este sentido, señaló que cualquier persona debe expresarse y evitar el “cuchicheo”. Para completar su mensaje, el tabasqueño solicitó la canción Siempre digo lo que pienso de Calle 13 y confió en que René no le cobrará porque es “solidario”.

”Tiene todo su derecho a expresarse, derecho a manifestarse, hace bien, Todos tenemos derecho a manifestarnos, hay que expresar lo que sentimos, no guardarnos las cosas, no dedicarnos al cuchicheo sino manifestarnos con libertad, la libertad que no se implora, se conquista. Hay que decir lo que uno piensa”

Aunque reconoció que puede que el movimiento de izquierda carezca de “autoctítica”, indicó que con las embestidas de sus adversarios se “empareja” el panorama.

Información en desarrollo