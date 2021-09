Quién era Calle 13, el grupo latinoamericano que sonó en voz de Lila Downs en el Zócalo

La cantante interpretó un éxito de Calle 13 (Foto: IG @LilaDowns)

Durante la celebración en el Zócalo de la Ciudad de México por el aniversario de la Independencia de México, la cantante Lila Downs realizó una conmovedora presentación del tema “Latinoamérica” de Calle 13. Por ello, te contamos todo lo que debes saber sobre esta banda que actualmente ya no existe.

Todo comenzó con Residente (René Pérez Joglar) y su hermanastro Visitante (Eduardo José Cabra) quienes son de Puerto Rico y decidieron formar un grupo musical desde 2004 con el nombre de “Calle 13″, el cual está inspirado en el sitio donde vivía René durante su infancia.

Aunque durante su trayectoria musical se intentó clasificar a la banda entre reggaetón, hip-hop, entre muchos otros, los creadores siempre destacaron su intención de experimentar sin tener que darle un nombre fijo a lo que hacían.

“Calle 13 se dio a conocer en el año 2005 con dos éxitos sencillos que se escucharon en las estaciones de radio de Puerto Rico: “Se Vale To-To” y “Atrévete-te”. Su primer disco “Calle 13”, salió a finales del 2005; grabación que fue elogiada por el Time Magazine y que posteriormente recibió 3 nominaciones para Grammy Latino, resultando ganadores en las tres categorías”, puede leerse en el sitio oficial de la ex banda.

Residente narró lo difícil que ha sido su carrera (Foto: IG @Residente)

Asimismo, otra integrante era Ileana Cabra Joglar, quien es hija de la mamá de René y del papá de Eduardo. De esta forma durante los próximos años, el ascenso de la agrupación fue inminente. Las letras de sus canciones llegaron a causar grandes controversias y fueron catalogadas más de una vez como “explícitamente contestatarias”.

Pero en 2010, “Calle 13″ dio a conocer su álbum Entren los que quieran, el cual es considerado su disco más importante y donde fue aún más clara su postura social. Fue ahí donde surgió “Latinoamérica”, una melodía que ha llegado a ser considerada como un himno.

“Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta es mi cordillera” puede leerse en algunos de los versos.

No obstante, tras largos años de trayectoria en conjunto, los hermanastros decidieron tomar su propio camino en 2015 y desde entonces, Residente ha hecho una carrera por su cuenta.

Los hermanastros decidieron tomar rumbos distintos (Foto: IG @Residente)

Apenas en marzo de 2020, René sorprendió al relatar en una canción con su nombre, los pesares de su vida en su ciudad natal de Puerto Rico, durante su infancia, su adolescencia y su adultez.

En el video, el ex Calle 13 habla del homicidio de uno de sus mejores amigos, de sus adicciones, de la pobreza de sus primeros años, y presenta por primera vez en público el rostro de su hijo Milo, fruto de su relación con Soledad Fandiño.

“Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento a la ventana del avión. El estrés me tiene enfermo, hace diez años que no duermo”, afirma el cantante. Repasando en otras estrofas su intención de volver a ser un niño, fuera del éxito y la fama que le dio la música: “Quiero volver, salir de este hotel y desaparecer, quiero decirle que quiero bajar el telón, que a veces me sube la presión, que tengo miedo de que se caiga el telón, que tengo miedo de que se caiga el avión”.

SEGUIR LEYENDO