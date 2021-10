AMLO resaltó la importancia de los programas sociales; aseguró que antes se usaba el dinero para excesos

(Foto: Twitter/Archivo)

Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó la importancia de los programas sociales al ser recursos que se destinan a mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable, ya que en el pasado -aseguró- el dinero se utilizó en excesos como la compra del avión presidencial y otras aeronaves, que por sus características de lujo, ha costado trabajo vender.

Desde Malinaltepec, en la Montaña de Guerrero, López Obrador señaló que su gira por la entidad la ha hecho a ras de piso para supervisar todos los caminos, ya que -dijo- si hubiera usado un helicóptero de lujo con los que se cuenta, no podría ver el estado en el que se encuentran las vías de acceso a los pueblos y comunidades.

“(...) Vengo viendo los caminos. Ustedes saben que el gobierno anterior (del presidente Enrique Peña Nieto), como dirían en mi pueblo ‘no es grilla’, pero se compraron un avión presidencial y compararon 5 jets aparte. El avión presidencial lujosísimo de 25 metros de ancho por 70 de largo con recámara, comedores, salas de junta, adaptado porque es un avión para 240 pasajeros, de los más grandes que hay, que ni siquiera debieron comprarlo porque no se recomienda técnicamente que no vuele menos de 5 horas (... ) es un avión trasatlántico para ir a Europa en 10 horas sin recargas de combustible”, dijo.

“Pero no solo compraron ese avión que al final se tenía que pagar 7 mil millones de pesos sino compraron 6 jets, pequeños pero modernos, de mil millones de cada jet y compraron 6 helicópteros, igual, lujosos modernos de mil millones de pesos cada helicóptero. Ahí están se han estado vendiendo, pero son tan lujosos que nos ha costado trabajo hasta conseguir comprador”, aseguró.

Foto: Gobierno de México/ Archivo

López Obrador aseguró que si utilizara una de esas aeronaves para realizar sus giras, no podría ver las condiciones en las que se encuentran, por ejemplo, los caminos.

“Uno de esos podría yo utilizar para venir a la montaña, pero no me daría cuenta de cómo están los caminos, por eso vamos nosotros a seguir visitando los pueblos a ras de tierra para darnos cuenta de todo lo que sufren, de todo lo que padecen los que viven en las comunidades indígenas (...) sobre todo en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, los estados más pobres”, aseveró.

Acompañado por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, López Obrador insistió en la importancia de los programas sociales y aseguró que se entregarán recursos a las autoridades locales para que, junto con la población, se organicen para reconstruir los caminos, tal como lo están haciendo en algunas comunidades de Oaxaca.

" Y hablando en plata, hay muchos que opinan que no porque pagan justos por pecadores, porque hay presidentes municipales corruptos y entonces la gente dice si les da el dinero para el camino no lo van a hacer o lo van a hacer mal o habrá desvíos… pero en Oaxaca estamos constatando que no es así y si en Oaxaca los presidentes están manejando el presupuesto con honestidad, por qué no lo van hacer en la montaña… es un desafío, es demostrar que ya no se permite la corrupción en ningún nivel de gobierno”, destacó.

Al igual que en el evento que sostuvo por la mañana en el municipio de Tlapa de Comonfort, el mandatario federal resaltó que en la entidad se aplican todos los programas sociales y señaló que en algunas comunidades, habrá incluso hasta dos sucursales del Banco del Bienestar, en donde dijo, hasta podría pagarse la nómina de los maestros para que los docentes no tengan que trasladarse a otros lugares.

(Foto: Banco del Bienestar)

“La idea es que en estas sucursales del Banco del Bienestar se puedan cobrar todos los apoyos. Si consolidamos los Bancos del Bienestar vamos a poder pagar hasta la nómina de los maestros para que no tengan que ir tan lejos... Van a tener los bancos muy cerca de sus domicilios”, dijo.

Recordó que cuando llegó a la presidencia “habían mil programas, pero que no impactaban, que no beneficiaban a la gente y dispersaban los recursos, esos si cada programa por pequeño que fuese, tenía su aparato burocrático y todo el presupuesto se quedaba en pagar nómina, el gobierno estaba ensimismado, no le llegaba nada a la gente. Entonces ahora no es así, ahora son pocos programas pero mejores y de alcance general”, aseguró.

Resaltó lo logrado con el programa Sembrando Vida, en el cual -aseguró- se le está dando trabajo a más de 400 mil personas, además de que -dijo- es el programa de reforestación más importante del mundo.

“Me llena de satisfacción, de orgullo, poder decir que México tiene el programa de reforestación más importante del mundo.. Estamos sembrando más de un millón de hectáreas y se le está dando trabajo a más de 400 mil sembradores, estamos ejerciendo 1,300 millones de dólares al año. Ni los países con más recursos en el mundo, con todo respeto ni Estados Unidos, ni Canadá, ni China ni Rusia, ninguno tiene un programa como el Sembrando vida”, presumió.

Consideró que las autoridades locales deben hablar con la gente para evaluar cuáles son las necesidades más urgentes para poder realizar las mejoras que se necesitan.

“A Evelyn le quedan seis años, a mí si lo quiere el pueblo, el creador, la ciencia, la naturaleza; (me quedan) cerca de tres años (para gobernar). Entonces que vamos a poder avanzar bastante”, destacó.

Foto: PEDRO PARDO / AFP/ Archivo

Agregó que otro asunto muy bueno para Guerrero, es el traslado de la Secretaría de Salud a Acapulco, encabezada por el doctor Jorge Alcocer.

“Y lo otro es que aquí ya estará la sede de la Secretaría de Salud del gobierno federal, por eso nos acompaña el secretario Jorge Alcocer, que es un profesional de primer orden, una eminencia, Premio Nacional de Ciencia, pero sobre todo un hombre sensible, honesto, comprometido, con dimensión social”, señaló.

“Así como decía (Vicente) Guerrero ‘la Patria es primero’, que Guerrero sea primero. Que en todo se le dé atención especial a Guerrero y sobre todo, lo que tiene que ver con salud. Que funcionen bien los centros de salud, las unidades médicas rurales, los hospitales, que haya médicos, que haya especialistas, que no falten los medicamentos y que se haga realidad lo que está establecido en la Constitución, el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos para todos”, finalizó.

