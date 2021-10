Tundieron a Margarita Zavala por su participación en foro sobre niñez y adolescencia

Margarita Zavala nuevamente causó polémica en redes sociales (FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

Durante la tarde de este jueves, la ex primera dama de México, Margarita Zavala Gómez del Campo, participó en un foro llamado “Análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, por una niñez y adolescencia con presupuesto”, realizado por la Cámara de Diputados.

Esta información fue dada a conocer por la política de 54 años a través de sus redes sociales, medio por el cual compartió una fotografía de su asistencia a dicho evento y compartió el siguiente mensaje: “Revisamos las prioridades hacia dónde se deberá enfocar la inversión pública y la mejor ruta para abonar al desarrollo integral e inclusivo de las y los menores de México”.

Aunque algunos internautas respaldaron a la ex candidata a la presidencia de México sobre el trabajo emprendido desde el Palacio Legislativo de San Lázaro para discutir disposiciones para el ejercicio, control y evaluación del gasto público federal en favor de las infancias, otros usuarios de Twitter arremetieron en contra de Zavala y la tildaron como una “hipócrita”.

La publicación de la ex primera dama fue objeto de críticas (Foto: Twitter/ @Mzavalagc)

En este sentido, los cibernautas se encargaron de recordarle a la diputada federal la tragedia de la Guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora; cuyo saldo fue de 49 bebés fallecidos y 125 lesionados. “Señora Zavala no sea hipócrita, con todo respeto”, “¿Nostalgia del calderonato?”, “Es obvio que no tienes ni una pizca de dignidad y decencia”, “¿Y los niños de la guardería ABC no te preocuparon o a esos niños no los defiendes?”, “Primero aclara lo de la ABC. Segundo, ¿hablas de inclusión? explica por qué desprecias a las mujeres lesbianas” y “Qué triste es ver tanta indolencia”, fueron algunos de los comentarios con los que tundieron a Zavala por su participación en el foro.

Asimismo, compartieron algunos videos en los que la abanderada de la coalición Va por México, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD); recibió insultos y descalificaciones tras el incendio ocurrido en la estancia infantil en 2009, cuando el estado de Sonora estaba bajo el mandato de Eduardo Bours Castelo.

Bancada morenista le da la espalda a Margarita Zavala

El pasado 19 de octubre, durante la discusión en la Cámara de Diputados por la Miscelánea Fiscal 2022, la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) le dió la espalda a Margarita Zavala durante su intervención. La diputada del PRI, Melissa Vargas interpretó el acto como violencia política de género y la bancada del Acción Nacional le regresó el gesto a Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT).

Recientemente, la bancada morenista le dio la espalda a Margarita Zavala durante su intervención para la aprobación de la Miscelánea Fiscal 2022 (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

El encontronazo entre los partidos que están del lado de la cuarta transformación y los de oposición no se limitó a las palabras entre Margarita Zavala -del PAN- y Fernández Noroña. De esta forma, el debate en el Congreso se tornó en empujones y jaloneos después de una sesión maratónica de 18 horas.

Además de darle la espalda, los legisladores gritaban “¡Fuera!” y “¡ABC!”, recordándole a la diputada la tragedia en la cua Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la diputada Margarita Zavala, fue señalada como responsable de lo sucedido al ser una de las dueñas de la guardería.

Aunque se comprobó que el incendio fue ocasionado por la negligencia de quienes gestionaban la Guardería ABC, la familia Zavala no recibió ningún castigo. En ese entonces, el esposo de Margarita Zavala, Felipe Calderón Hinojosa, era el presidente de México.

SEGUIR LEYENDO: