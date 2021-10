Cuánto ha aumentado el precio del Gas Bienestar

Gas Bienestar de Pemex se mantiene dentro del rango de precios a pesar de la alza. (Foto: Cuartoscuro)

El gas de la marca Gas Bienestar ha incrementado su precio un 16.25 por ciento desde que inició su distribución.

Desde que la gasera comenzó sus operaciones en la alcaldía Iztapalapa en Ciudad de México, sus precios no han parado de elevarse, pues Gas Bienestar también ha sido víctima del alza de precios del gas LP a nivel internacional.

Con información de la Comisión Reguladora de Energía, AmiGas LP, la nueva firma del Estado empezó con la circulación de los cilindros de 20 kilos en 400 pesos y los de 30 kilos en 600 pesos. No obstante, estos se cotizan en 465 y 695 pesos, es decir, con incrementos de 16.2 y 15.8 por ciento en cada caso.

La Comisión Reguladora de Energía estableció que los cilindros de 20 litros deben venderse en un máximo de 505 pesos. (Foto: CDMX)

En esta semana, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) estableció el rango de precios máximos por los que se debe comercializar el gas, al menos en la alcaldía de Iztapalapa, siendo este de 25.25 pesos por kilogramo. Por este motivo es que las empresas gaseras tendrán permitido vender los cilindros de 20 kilos sólo hasta en 505 pesos, y los de 30 kilos en 757.5 pesos.

Lo estipulado por la CRE está por verse afectado puesto que desde principios del mes de octubre los precios se han disparado, provocando el descontento de la población.

Para el 4 de octubre, los tanques de 20 kilos ya habían aumentado su valor por 45 pesos (445 pesos) y los de 30 kilos en 69 pesos (669 pesos).

Gas BIenestar ha reportado una alza a los precios desde el mes de octubre, comenzando con un aumento de 45 a 65 pesos. (Foto: GasBienestar_MX)

Hasta ahora, el precio de Gas Bienestar es apenas 8 por ciento más barato que el precio máximo establecido por la Comisión Reguladora de Energía.

Cuando la empresa comenzó la repartición de gas, ofrecía precios 10 por ciento más baratos y mejores, pues los comercializadores privados mantenían costos elevados. Cabe recalcar que esta iniciativa del gobierno de México tenía como propósito ofrecer beneficios a la población pero su cometido no ha sido logrado; los precios que paga la población con Gas Bienestar no son muy lejanos a los que se pagan a los servicios gaseros particulares.

Por otro lado, habría que mantener la calma, aunque la tendencia al alza se mantiene, el ahorro persiste; comprando con Gas Bienestar, un hogar de Iztapalapa se ahorraría 40 pesos en los cilindros de 20 kilos y 62 pesos en la adquisición de un cilindro de gas LP de 30 kilos.

El 31 de agosto comenzó a distribuirse Gas Bienestar en Iztapalapa y en enero estará en todas las alcaldías. Foto: Twitter/ @Claudiashein

Además, habitantes de la alcaldía de Iztapalapa han perdido la posibilidad de acceder a este servicio debido a que la empresa Gas Bienestar no ha logrado abastecer completamente a la localidad pues únicamente dispone de 69 camionetas de reparto y una capacidad aproximada de 70 cilindros.

Ante esta problemática, los compradores se ven obligados a hacer filas, manteniéndose pendientes de cuándo pueden adquirir cilindros. Aquí cabe apuntar que Gas Bienestar no ofrece el servicio de gas estacionario.

Por si este conflicto no fuese suficientemente agobiante, los consumidores han declarado que además de no poder adquirir el servicio, ellos mismos deben recoger e instalar el cilindro de Gas LP en sus casas, no es un beneficio completo, sino sólo un intercambio.

Los compradores de Gas Bienestar deben servirse a sí mismos pues la empresa no cuenta con el servicio de instalación ni entrega. (Foto: Cuartoscuro)

Para entender mejor por qué se incrementaron los precios también en esta organización pública, debe aclararse que las materias primas con las que se produce el gas LP son muy caras en cuanto a costos de producción; hasta el 18 de octubre el precio internacional del propano Mont Belvieu se ubicó en 1.488 dólares por galón, un 178.6 por ciento más caro que el año pasado.

Por su parte, Pemex utiliza 60 por ciento de propano y 40 por ciento butano para producir gas LP, mientras que las importaciones de privados tienen una proporción de 90 por ciento de propano y 10 por ciento butano, por lo que los niveles de precio del gas LP dependen mucho del costo del propano.

