Corona Capital Guadalajara 2022: artistas, fechas y precios

Corona Capital Guadalajara 2022 se conforma de actos clásicos y de culto como Blondie, favoritos de la gente como The Hives y The Strokes y primeras visitas de solistas como Alexandra Savior (Foto: Ocesa)

Luego de sufrir la cancelación del Corona Capital Guadalajara edición 2021, los curadores del festival regresaron más entusiasmados que nunca con un cartel que reúne a lo mejor de la música alternativa internacional.

Además, la organización recuperó a los fanáticos de la edición 2020 que se quedaron con las ganas de escuchar a sus bandas favoritas, y confirmaron que todos los protagonistas de aquella edición formarán parte de la nueva oferta.

“Como te lo prometimos, regresamos más grandes y fuertes. Después de cuatro ediciones y de consolidarse como el festival más trascendente del Occidente de México y uno de los favoritos del público local y nacional”, escribieron en la presentación.

Fecha y lugar

El evento tendrá lugar los próximos 21 y 22 de mayo de 2022, en las inmediaciones del Valle VFG, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

El sitio está ubicado a un costado del centro de espectáculos Arena VFG, donde se han presentado artistas de renombre mundial como Selena Gómez, Katy Perry, Billie Eilish, Roger Waters, entre otros.

Dicho sitio se encuentra apenas a cinco minutos del aeropuerto de Guadalajara, cuenta con todos los servicios básicos, además de estacionamiento amplio para quienes lo soliciten.

Con un total de 30 bandas, la edición 2022 del Corona Capital se perfila para ser mejor y la más grande hasta la fecha. (Foto: Ocesa)

Las bandas confirmadas

Por lo anterior, se puede confirmar que las bandas elegidas para participar en el Corona Capital Guadalajara 2022 son:

Alexandra Savior, Anna of the north, Blondie, Cass mccombs, Cavetown, Charlotte adigéry & bolis popul, Chet faker, Chvrches, Death cab for cutie, Death from above 1979, Digitalism, French 79, Gabriel Garzón-Montano, Jake Bugg, Julia Holter, Kings of Leon, Loyal lobos, Margaret Glaspy, Metric, Metronomy, Miami horror, Q, Real estate, Savoir adore, Smash mouth, The Hives, The Strokes, Tirzah, X Ambassadors, además de Young the giant.

“Con un total de 30 bandas, la edición 2022 del Corona Capital se perfila para ser mejor y la más grande hasta la fecha”, asegura el festival.

Así quedó conformado el Corona Capital 2022

Los boletos para Corona Capital 2022

Una de las mejores noticias del festival es que todos los fanáticos que tuvieron paciencia y no pidieron la devolución de su dinero, podrán utilizar el mismo boleto de 2020 para ingresar a este festival.

En caso de necesitar un par de entradas, podrás comprarlas en venta general a partir del 25 de octubre a partir de las 11:00 AM a través del sistema Ticketmaster. Los precios de la jornada serán los siguientes:

Abono General:

Fase: 1 $1,800.00 pesos.

Fase 2: $2,200.00 pesos.

Fase 3: $2,500.00 pesos.

Fase 4: $2,800.00 pesos.

Fase 5: $3,200.00 pesos.

Boleto General por día:

Fase 2: $1,220.00 pesos.

Fase 3: $1,500.00 pesos.

Fase 4: $1,800.00 pesos.

Tame Impala, Twenty One Pilots, St. Vincent, Disclosure y The Kooks son parte de los headliners de la edición de regreso del Corona Capital (Foto: Ocesa)

Abono Comfort Pass:

Con baños cómodos y preferentes, carriles designados en barras, carril de acceso preferencial, zonas de descanso con sombra y recarga de celulares.

Fase 1: $2,400.00 pesos.

Fase 2: $2,850.00 pesos.

Fase 3: $3,200.00 pesos.

Fase 4: $3,550.00 pesos.

Fase 5: $4,000.00 pesos.

Comfort Pass por día:

Fase 2: $1,520.00 pesos.

Fase 3: $1,900.00 pesos.

Fase 4: $2,300.00 pesos.

Los Boletos de 2020 serán válidos para las fechas del próximo año FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Abono Plus:

Todo lo anterior y acceso rápido en la entrada del festival; pit a un costado del escenario; plataforma elevada; concierge en evento y en línea; área de mesas; zonas de descanso; coctelería especializada; selección gastronómica y Wifi.

Fase 1: $3,600.00 pesos.

Fase 2: $3,800.00 pesos.

Fase 3: $4,100.00 pesos.

Fase 4: $4,400.00 pesos.

Fase 5: $4,900.00 pesos.

Boleto Plus por día:

Fase 2: $2,500.00 pesos.

Fase 3: $2,800.00 pesos.

Fase 4: $3,000.00 pesos.

