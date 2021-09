Del Cervantino al Corona Capital: todos los festivales masivos confirmados para 2021

Volverán los eventos multitudinarios en el país luego de más de un año con conciertos en streaming y eventos desde la comodidad de tu automóvil FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Los conciertos en México sufrieron una serie de transformaciones que jamás creímos ver en el mundo. Primero se transformaron en showcases acústicos en redes sociales, para pasar a los conciertos y festivales en streaming, una locura.

Sin embargo, se vio la luz al final del túnel con aforo reducido en espacios abiertos, todavía más reducido en foros completamente cerrados, pero los autoconciertos y los conciertos en corrales nos devolvieron la vida.

Ahora, el regreso de los eventos multitudinarios es ya toda una realidad en México, pues luego de mucho estira y afloja, las autoridades y el entretenimiento llegaron a un acuerdo para darle rienda suelta a los festivales.

Aunque varios de éstos fueron agendados o reagendados a 2022, por el momento hay cinco eventos musicales masivos a desarrollarse en diversos estados durante 2021:

Corona Capital 2021

El Corona Capital tiene apartado los días 20 y 21 de noviembre de 2021, en la curva 4 de Autódromo Hermanos Rodríguez. Como parte de su line up confirmaron a Tame Impala y Twenty One Pilots a la cabeza, seguiros por Disclosure, St. Vincent, The Kooks, LP, Rufus Du Sol, Royal Blood, The Bravery, entre otros.

Corona Capital revela su cartel para el 2021 (Foto: Twitter @CoronaCapital)

Flow Fest

Para el siguiente fin de semana, misma hora y mismo lugar, 27 de noviembre en punto de las 13:00 horas, fue confirmado el Flow Fest, la fiesta más grande del reguetón en México.

A la cita fueron invitados Ozuna para presentar su más reciente producción ENOC; además los legendarios Wisin & Yandel, así como Farruko tras alcanzar cinco veces el número uno de Billboard con el tema “Pepas”.

Además, podrás disfrutar artistas como Jhay Cortez, Lunay, Bizarrap, Mora, Junior H, Nathy Peluso, Paloma Mami, Snow Tha Product, Blessd, Tiago PZK, Tokischa, Álvaro Díaz, Ecko, Llane y Nessi, entre muchos otros.

Ozuna, Wisin & Yandel y Farruko se presentarán en el Flow Fest (Fotos: EFE - Thais Llorca / AP - Ginnette Riquelme / EFE - Esteban Biba

Tecate Pa’l Norte

Pero semanas antes también tendrá lugar el famoso Tecate Pa’l Norte de Monterrey, Nuevo, en el ya legendario Parque Fundidora, donde veremos desfilar a cientos de artistas nacionales e internacionales los días 12 y 13 de noviembre.

Foo Fighters y Tame Impala encabezan el evento. A la altura tienen competidores como Alejandro Fernández, Babasónicos, Chet Faker, El Tri, Juanes, The Kooks, Mon Laferte, Mau y Ricky, Los Auténticos Decadentes o The Whitest Boy Alive.

Foo Fighters se prepara para el festival Pa'l Norte Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Skatex

Un par de conciertos para los fanáticos del Ska, el punk o el rock blues tendrán lugar en la capital mexicana y en el Estado de México. Éste último será el primero en realizarse bajo el nombre de Skatex.

El 6 de noviembre de 2021, en las instalaciones de la Feria del Caballo en Texcoco, podremos ver bandas como 2 Minutos, Caligaris, Alik Ammar, Banda Bostik, Maskatesta, Nana Pancha, The Lokos, Víctimas del Dr Cerebro, entre otros.

Caligaris es la banda líder del Skatex en el Estado de México FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Global Ska Fest

Y por otra parte, en el Pepsi Center de la Ciudad de México, en la planta baja del WTC, tendremos un puñado de bandas para danzar al ritmo del ska en el Global Ska Fest.

Entre lo artistas que podremos disfrutar estarán Inspector, Bad Manners, The Skatalites, Stranger Cole, Out Of Control Army, Sekta Core, The Aggrolites, la Orquesta Brasileña de Música Jamaicana, La Toma, Parranda Magna y la Vieja Skina.

Inspector celebrará un año más en el Global Ska Fest FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Muerte en la Montaña

Si tu gusto es mucho más oscuro, entonces la opción perfecta para ti aterrizará en el Ajusco de la Ciudad de México en forma de punk, metal, shoegaze y crust.

En el KASA 881 de Tlalpan, en la capital, habrá bandas nacionales de renombre y grandísimo talento como Serpyants, Annapura, Los Viejos, Dolores de Huevos, Terror Cósmico, Flores y Fuego, Endless y Menos Humanos.

Festival<b> </b>Cervantino

Por último, tenemos el 49 Festival Internacional Cervantino de Guanajuato. Se trata de una opción híbrida que tendrá eventos físicamente, pero también será visible en internet.

Algunos de los invitados musicales con Bere Contreras, Alexandra Gravas, Esteman, Marissa Mur, Mexrrissey, Porter, Triciclo Circus Band, Cuartetos, Orquestas y Ensambles, y un largo etcétera.

Pero sólo es una pequeña parte del festival, pues aunque ahora atendimos a la música, también habrá baile, teatro, ópera, y eventos infantiles, la cartelera puedes consultarla en su página oficial.

