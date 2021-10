A punto del llanto, David Páramo publicó su rescate tras accidente automovilístico

Así fue el momento del accidente de David Páramo y el heroico rescate de las personas a su alrededor (Foto: Twitter / DavidPramo2)

Usuarios de las redes sociales filtraron el video del momento en que David Páramo, el llamado padre del análisis superior, chocó en su automóvil mientras conducía por la ciudad.

Más tarde se dio a conocer que el choque se debió a un aneurisma, y David Páramo terminó en el hospital, en terapia intensiva, durante algunas semanas.

En el video, retomado por el mismo Páramo en Twitter, se puede ver que un policía y un hombre que se frenó al ver el accidente lo sacaron de su automóvil.

Otro hombre que se acercó al bólido con un extintor comenzó a rociar el auto para evitar que estallara o que las llamas lo consumieran de pronto.

Pero antes habrían sacado del automóvil a su hijo de cinco años, quien fue resguardado por una mujer en la banqueta más cercana, y más tarde un hombre se acerca con agua para el pequeño.

Mientras tanto, otro policía en la zona habla por su radio, probablemente pidiendo auxilio de los servicios de emergencia que arribaron a la zona de los hechos.

Por otra parte, David Páramo fue depositado en la banqueta mientras recobraba la conciencia. Lo primero que hizo fue mirar que su hijo se encontrara bien, luego intentó reincorporarse pero no pudo.

Instantes más tarde, el analista económico logró ponerse de pie, pero cuando quiso avanzar algunos metros, completamente desorientado, volvió a caer al piso.

Las personas que se acercaron al auto intentaban bajarlo de la banqueta, pero no pudieron moverlo, y continuaron rociando el extintor sobre el mismo para mantenerlo a salvo.

Junto al video, David Páramo expresó su gratitud a las personas que se acercaron para brindarle auxilio, y a su hijo, pues reveló que sin ellos probablemente no hubiera salido de aquello.

“Se filtró este video que no había visto, pero me sirve para agradecer desde lo más profundo a las personas que me auxiliaron a mi y a mi hijo...sin ustedes hoy no estaría aquí ¡Dios lo bendiga siempre!”, escribió el periodista en sus rede sociales.

Pero también hizo una mención durante el programa de Ciro Gómez Leyva, a punto del llanto y con la voz cortada, luego de su sección.

“Me da la oportunidad de agradecerle a policías, gente que iba a pasando, la señora que arropa a Caleb. Me da la oportunidad de darle las gracias”, mencionó.

El regreso de David Páramo a Televisión

Tras el accidente, David Páramo fue ingresado a un hospital donde estuvo varias semanas, lejos de los foros de televisión, aunque siempre con la esperanza de volver.

Dicho regreso sucedió el día martes 21 de septiembre de 2021. Entre aplausos, porras y abrazos, Páramo fue recibido en las oficinas de Imagen Televisión, listo para reintegrarse al programa del periodista Ciro Gómez Leyva.

En las imágenes difundidas por Gómez Leyva se aprecia a un David Paramo con cubrebocas, pero sobre todo agradecido con las muestras de cariño de sus compañeros.

Durante su emblemática participación en el programa, Paramo narró cómo vivió su recuperación y el tratamiento que siguió.

“Estoy muy bien, un aneurisma corto, estuve en coma nueve días. Mi recuperación ha sido saludable, tranquila y sin sobresaltos. Ciro, hoy que me abracé con mis compañeros, lloré y estoy listo para seguir aquí”, dijo David Páramo al aire.

