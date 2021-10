“Nosotros jamás vamos a politizar el asunto”: Claudia Sheinbaum negó encubrimiento por L12 del Metro

Mexico City Mayor Claudia Sheinbaum attends the opening of the first clinic exclusively for trans and non-binary people in Mexico City, Mexico October 1, 2021. REUTERS/Henry Romero

Luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) revelara los nombres de los 10 acusados del derrumbe de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro y que el exjefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, no estuviera entre los señalados, la actual gobernante de la capital, Claudia Sheinabum, negó que haya algún encubrimiento.

Y es que el abogado de Enrique Horcasitas (exdirector del Proyecto Metro y uno de los acusados por parte de la Fiscalía) denunció que las investigaciones están encubriendo a los verdaderos responsables, por lo que Sheinbaum Pardo aseguró que ni su gobierno ni la Fiscalía están usando el caso con un fin político.

“Nosotros jamás vamos a politizar este asunto y la fiscal (Ernestina Godoy) tampoco, tenemos confianza en ella. Es lo que se desarrolle y además son, hasta donde entiendo, citatorios que se están haciendo en este momento”, aseveró.

Claudia Sheinbaum insistió en su compromiso de rehabilitar la Línea 12.

Derrumbe del Metro Línea 12, entre las estaciones Olivos y Tezonco (Foto: Facebook / @csdrones)

“No voy a entrar en ese debate; es un debate en el que quieren que entremos, y no voy a entrar. La Fiscalía tiene su papel, tiene su trabajo, confío en la fiscal, Ernestina Godoy; y nosotros tenemos el nuestro, y el nuestro tiene que ver con rehabilitar la Línea”, subrayó.

Por la mañana del martes 19 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia mañanera que sus opositores no lograron una confrontación política entre la jefa de gobierno y el actual secretario de Relaciones Exteriores.

“A lo mejor estaban esperando que la Fiscalía de la Ciudad de México, como es Claudia o depende de la jefa de gobierno, le iban a hacer juicios a Marcelo. A lo mejor estaban esperando eso (una confrontación). Se quedaron con las ganas y están enojados”, dijo.

Por su parte, el propio Marcelo Ebrard se dijo satisfecho con su administración como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (2006-2012); luego de los cuestionamientos sobre su posible responsabilidad por lo sucedido en la Línea 12 del metro que dejó 26 personas fallecidas y decenas más heridas.

24-08-2020 El ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO SRE MÉXICO

“Yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí (al frente de la SRE), no podría yo dar la cara ... Actué profesional y de una manera íntegra (...) Yo cumplí con mi deber en ese momento”, enfatizó.

El hoy canciller agregó que era “muy difícil” supervisar las obras al encabezar el gobierno capitalino, razón por la que, destacó, se había creado el organismo autónomo “Proyecto Metro”, en el cual intervinieron empresas e instituciones para levantar la nueva ruta.

“El encargado de la supervisión de la obra fue el premio nacional de Ingeniería; intervino hasta el Instituto de Ingeniería de la UNAM en ese tramo. (...) Instituto de Ingeniería de la UNAM, Instituto Politécnico Nacional (IPN), ICA - que ganó una licitación internacional-; supervisión a cargo de uno de los ingenieros más destacados de México; constructoras o empresas reconocidas; certificación a cargo de unos grupos internacionales más importantes... es lo que tenía que hacer el jefe de gobierno”, destacó durante la conferencia matutina de López Obrador.

Cabe destacar que el próximo 25 de octubre están citadas a comparecer 10 personas, en su mayoría de la administración del exjefe de gobierno, Marcelo Ebrard, ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por su posible responsabilidad en los delitos de homicidio, lesiones y daño a propiedad ajena.

