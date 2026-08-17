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Quién fue el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

El anuncio del eliminado de LCDLFM sorprendió a la audiencia y a los habitantes

El anuncio del eliminado de LCDLFM sorprendió a la audiencia y a los habitantes.
El anuncio del eliminado de LCDLFM sorprendió a la audiencia y a los habitantes.
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Este domingo 16 de agosto, el reality de Televisa vivió una de sus noches más tensas, con seis nominados en la sala de eliminación y el destino de cada uno en manos del voto del público.

La semana previa no fue sencilla para los habitantes. La repentina salida de Fede Vigevani, el reingreso de Mariana Ochoa y la revelación del Exilio acumularon una presión que comenzó a estallar entre los concursantes. La tensión se volvió palpable en los pasillos y en las conversaciones de la casa.

Los seis nominados —Flor Vigna, Luis Chaparro, Arantza Ruiz, Masad Altamimi, Memo Schutz y Yanet García— también supieron durante la semana quiénes los habían colocado en la placa, lo que derivó en roces, estrategias más cautelosas y más de un momento de quiebre emocional. El viernes, Moisés ganó la salvación y se sacó solo de la nominación antes de que llegara la gala.

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Arantza Ruiz es la tercera eliminada de la temporada

Arantza Ruiz
(Captura de pantalla YouTube)

La gala del domingo arrancó con el carrusel de regresos. Uno a uno, los nominados fueron conociendo su suerte frente al público. Yanet García fue la primera en salvarse: gritó de emoción y agradeció a quienes votaron por ella. Le siguió Masad Altamimi, que tampoco podía creer la noticia y estalló en gritos al reencontrarse con sus compañeros.

Después regresó Luis Chaparro, que quedó impactado al conocer la decisión del público. El cuarto en salvarse fue Memo Schutz, quien no podía contener el llanto al volver a la casa. Con cuatro de los seis nominados ya de regreso, la noche llegó a su momento decisivo.

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Flor Vigna y Arantza Ruiz, las últimas dos en el carrusel

Actriz Arantza Ruiz con top y guantes plateados, falda blanca y coleta alta, posa con una mano en la boca y el logo de La Casa de los Famosos México detrás.
Arantza Ruiz posa para una sesión fotográfica con el logo del programa La Casa de los Famosos México de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las últimas dos en enfrentarse al carrusel fueron Flor Vigna y Arantza Ruiz. El formato reservó para ellas el momento de mayor suspenso de la noche. Cuando se reveló el resultado, fue Flor Vigna quien regresó a la casa como la última salvada por el público.

Una vez Ruiz llegó al foro con Galilea Montijo, abrió con una confesión: ver tanta gente reunida la dejó fuera de lugar. La emoción le ganó. Habló de los vínculos que tejió durante el proceso, de la gente del medio que conoció, y cerró con una frase sin adornos: el público decidió, y eso no se discute.

“Se siente raro ver tanta gente, siento rarísimo. Siento mucha emoción, conocí gente maravillosa, del medio, todos son increíbles. El público decidió y se le respeta”.

Arantza Ruiz quedó así fuera del juego, convertida en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026. Su salida llega en una etapa en que la dinámica del reality se complica semana a semana, con reingresos, exilios y nominaciones que reconfiguran las alianzas constantemente.

Lista completa de los habitantes que permanecen dentro de La Casa de los Famosos México 2026

  • Luis Chaparro — Creador de contenido
  • Mariana Ochoa - Actriz
  • Gema Garoa — Actriz y conductora
  • Yanet García — Actriz y Health Coach
  • Memo Schutz — Comentarista y conductor
  • Brianda Deyanara — Creadora de contenido
  • Fede Vigevani — Creador de contenido
  • Ese Pérez — Creador de contenido
  • Masad Altamimi — Creador de contenido
  • Flor Vigna — Actriz y cantante
  • Yahir — Cantante
  • Cynthia Klitbo — Actriz
  • Moisés Peñaloza — Actor
  • Aldo Rendón — Fashion Stylist
  • Karina Torres — Creadora de contenido
  • Ernesto Laguardia — Actor

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