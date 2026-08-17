Arantza Ruiz eliminada de La Casa de los Famosos México 2026: ¿cuántos seguidores ganó en sus redes sociales?

Arantza Ruiz posa para una sesión fotográfica con el logo del programa La Casa de los Famosos México de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Arantza Ruiz se convirtió este domingo 16 de agosto en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026, después de perder ante Flor Vigna en el carrusel final.

La actriz duró tres semanas en la competencia, las suficientes para protagonizar varios de los conflictos más comentados de la temporada.

Ruiz llegó a la gala de eliminación con 5 puntos en la nominación de la tercera semana, la cifra más baja de la placa junto a Memo Schutz y Yanet García. Pese a eso, el público eligió que se fuera antes que Flor, con quien había tenido una ruptura apenas días antes.

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Así fue la tercera gala de eliminación

El programa La Casa de los Famosos México muestra a Flor Vigna, Luis Chaparro, Arantza Ruiz, Masad Altamimi, Memo Schutz y Yanet García como los nominados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche arrancó con los posicionamientos. Gema Garoa se paró frente a Luis Chaparro y le dijo que desde la salida de Fede Vigevani lo nota apagado: “Siento que cuando estuvo Fede te escudaste detrás de él”. Luis respondió que si se queda dará todo.

Brianda Deyanara eligió a Flor Vigna y le dijo que la vio muy perdida durante la semana. Flor respondió con una confesión: “Perdón, pero me regresó la depresión que tuve a principio de año”. Ernesto Laguardia también se posicionó frente a ella y le dijo que la siente “como una hoja al viento, sin dirección”. Flor le respondió: “Prefiero ser real e introvertida, antes que falsa”.

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Yahir eligió a Memo Schutz y le habló como padre: “Al igual que tú, también soy papá. He sentido tu preocupación por Luca”. Memo reconoció que el déficit de sueño lo ha afectado, pero prometió quedarse con energía el tiempo que el público decida.

Cynthia Klitbo se posicionó frente a Flor y la acusó de floja en los quehaceres. Flor respondió sin ceder: “No es un reality de limpieza, sino de convivencia. ¿Por qué estoy siendo cenicienta si nadie lo ve?”. Aldo Rendón fue más directo: “Flor, despierta, estás de hueva. Sé que dentro de ti hay una mujer chingona”.

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(LCDLFM/Captura de pantalla)

Karina Torres eligió a Yanet García por estrategia: “Eres una rival muy fuerte y vine a darlo todo”.

Moisés Peñaloza se posicionó frente a Arantza Ruiz y reconoció que la ha visto ausente desde la salida de Fede. Arantza le respondió: “Si regreso te prometo que se va a incendiar”.

El posicionamiento más tenso de la noche fue el de Ese Pérez frente a Luis Chaparro. Pérez le reclamó un chiste que involucró a su mamá: “Metiste a mi mamá. Quisiera ponerte un cachetadón”. Chaparro pidió disculpas y aclaró que no fue su intención, pero advirtió: “No estaría padre la agresión física, lo tomaré como un chiste”. El público eligió ese posicionamiento como el mejor de la noche.

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¿Cómo fue la eliminación?

Arantza Ruiz fue la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026. (LCDLFM)

En la salvación, Yanet García fue la primera en regresar a la casa. Le siguieron Masad Altamimi, Luis Chaparro y Memo Schutz.

Al despedirse de Memo, Arantza Ruiz se soltó en llanto. Finalmente, Flor Vigna y Arantza llegaron al carrusel final. El público eligió a Flor y Arantza salió.

Sus primeras palabras al dejar la casa fueron para Memo Schutz: “Es de los hombres más elegantes, maravillosos y de buen corazón que he visto en mi vida. Él se merece ganar La Casa de los Famosos”.

Arantza salió con 46,000 seguidores más en Instagram

Durante sus tres semanas dentro de la casa, Arantza Ruiz apenas sumó 46,000 nuevos seguidores en Instagram: entró con 353,000 y salió con 399,000.

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En TikTok las cosas no fueron muy diferentes y sus números se mantuvieron en 1.3 millones de seguidores, sin variación.

Las polémicas que marcaron su paso por la casa

Su primer enfrentamiento fue con Aldo Rendón, antes de que arrancara formalmente la competencia. El estilista la calificó de forma despectiva en dos ocasiones y Arantza respondió nominándolo directamente, lo que la colocó desde el inicio como una habitante dispuesta a confrontar.

Semanas después, Karina Torres ganó una dinámica que le permitió redistribuir los cuartos y decidió sacar a Arantza del cuarto Tulum para meter a Gema Garoa. La actriz terminó llorando.

El conflicto más comentado de su tercera semana fue la ruptura con Flor Vigna, quien había sido su aliada más cercana. Todo arrancó cuando Flor tuvo un roce con Cynthia Klitbo durante la prueba del presupuesto semanal y esperaba que Arantza se pusiera de su lado. Ruiz no lo hizo.

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Flor se desahogó frente a la cámara y señaló que Arantza la dejó de lado para irse a “un grupito más popular, por el miedo a estar nominada”. Las dos terminaron en la misma placa esa semana.