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EN VIO | Clima en CDMX y resto de México hoy 17 de agosto

Consulta en tiempo real las últimas noticias y actualizaciones del clima: pronóstico, alertas y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua mantiene este lunes 17 de agosto monitoreo en tiempo real de las condiciones meteorológicas en la Ciudad de México y el resto del país.

Sigue aquí el minuto a minuto de las alertas, los pronósticos y cualquier fenómeno que pueda afectar tu día.

06:08 hsHoy

Temperaturas en Ciudad de México: prepárate antes de salir de casa

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Revisa el estado del tiempo antes de salir de casa, temperatura máxima, mínima o si habrá lluvias este día.
Revisa el estado del tiempo antes de salir de casa, temperatura máxima, mínima o si habrá lluvias este día.

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

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