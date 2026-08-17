EN VIO | Clima en CDMX y resto de México hoy 17 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua mantiene este lunes 17 de agosto monitoreo en tiempo real de las condiciones meteorológicas en la Ciudad de México y el resto del país.
Sigue aquí el minuto a minuto de las alertas, los pronósticos y cualquier fenómeno que pueda afectar tu día.
06:08 hsHoy
Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.