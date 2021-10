Antonio Attolini aseguró que en México ya no hay corrupción en el gobierno de AMLO (Foto: Facebook / @antonio.attolini)

Luego de darse a conocer que Iván Reyes Arzate, ex comandante de la Policía Federal de la división antidrogas en México se declaró culpable en los Estados Unidos por conspiración para traficar droga, estallaron las críticas, opiniones y reclamos de los personajes políticos nacionales.

Tal fue el caso del morenista Antonio Attolini, quien ha participado por pu3stos públicos con el de una diputación federal en el Distrito 5 de Torreón, en Coahuila, estado donde nació.

Attolini aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene todavía asignaturas pendientes en temas de corrupción, pero aceptó que no es posible terminar en tres años con un problema que lleva más de 30 años.

Lo anterior con respecto a estudios que señalan una fallida estrategia del combate a la corrupción, mismas que, consideró, si bien sirven para la discusión, no se trata de la verdad absoluta.

“Es evidente que hay una asignatura pendiente importante en México en temas de corrupción, imposible suponer que en 36 meses vamos a ser capaces de poder revertir una inercia que al menos duró 36 años. Siempre que me preguntan sobre el tema de corrupción, pues primero, matizar que es una metodología con ciertos elementos, con ciertos insumos que derivan en ciertas conclusiones y que sirven para la discusión, pero no son letra viva escrita en piedra”, aseguró el militante del Movimiento Regeneración Nacional.

Antonio Attolini reaccionó a culpabilidad de Reyes Arzate: “la corrupción ya no sucede” (Foto: Facebook / @antonio.attolini)

Además, el conocido miembro del movimiento YoSoy132 insistió que si algo es claro dentro del combate a la corrupción de la Cuarta Transformación es que ninguno de sus altos funcionarios terminará en la cárcel por acusaciones de narcotráfico; ni el presidente será vinculado a casos de corrupción.

“Siempre que me dicen si la corrupción en México ha mejorado o no, yo puedo decir de manera categórica que este gobierno no va a terminar con un secretario de estado en la cárcel por narcotráfico, ni tampoco el presidente o sus allegados con vínculos a proveedores y contratistas como sucedió en el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, dijo Attolini en el programa donde también estaban el panista Juan Pablo Adame y el priista Paul Ospital.

Es decir, para el mexicano afiliado al partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, la corrupción a gran escala ha sido erradicada en el sentido que ni el presidente o su gabinete no incurren en ello.

“La gran corrupción, como la llama el presidente, ya no sucede en la medida en que el presidente y sus allegados no son ya testaferros de un grupo de poder”, finalizó Antonio Attolini.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, emprendió una estrategia de combate a la corrupción (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Iván Reyes Arzate se declaró culpable

Iván Reyes Arzate, ex comandante de la Policía Federal de la división antidrogas en México, se declaró culpable este martes del delito de conspirar para traficar droga a Estados Unidos.

El ex funcionario público, ligado también a Genaro García Luna, admitió su participación para traficar cocaína ante un tribunal federal de la ciudad de Brooklyn, Nueva York, como parte de un acuerdo con la fiscalía que le permitirá obtener una condena más reducida.

Al mando policíaco se le acusaba de tres cargos por conspirar para traficar, poseer y distribuir cocaína; sin embargo, este martes sólo se declaró culpable de uno.

Iván Reyes Arzate será sentenciado el próximo 6 de enero. Podría recibir una condena de 5 a 40 años de prisión.

