El impresionante Tik Tok grabado en pleno enfrentamiento entre militares y Cártel del Golfo

El hombre que grabó un Tik Tok en pleno enfrentamiento entre militares y Cártel del Golfo (Foto: Tik Tok / @sisooooyyyy)

Vecinos de matamoros, en Tamaulipas, fueron sorprendidos por un enfrentamiento armado que dejó varios muertos, pero lo más curioso de la jornada fue un hombre que grabó la persecución a través de su cuenta de Tik Tok.

El usuario @sisooooyyyy subió a sus redes sociales un pequeño video de no más de un minuto en el que se puede ver en primer plano la huida a toda velocidad de diversas camionetas, múltiples marcas, modelos, colores y polarizados; de hecho, no se puede ver dentro de ninguna de ellas, por lo que se desconoce cuántas personas iban abordo de las mismas. En aquellas donde se puede transportar carga, no se alcanzan a distinguir elementos armados.

Sin embargo, a los pocos segundos pasan detrás de ellos dos convoys de militares completamente armados, quienes persiguen a los delincuentes sin accionar sus balas, hasta que el enemigo comienza a disparar a plena luz del día y en una avenida muy transitada por ciudadanos de a pie, quienes nada tienen que ver en el conflicto armado.

Lo que más llamó la atención de los usuarios en la red social, fue el sonido de las balas que se pueden percibir muy cerca del sujeto que continúa la grabación; sin embargo, una de ellas pasa muy cerca de la cámara, lo que se puede identificar gracias al característico sonido que hacen al viajar por los aires.

Este fue testigo del salvaje enfrentamiento del crimen organizado con las fuerzas que dejó varios muertos, por lo que decidió filmarlo todo, y sorprendió con el sonido de una bala que pasó muy cerca (Foto: Cuartoscuro)

Mientras algunos le dieron las gracias por grabar las acciones sin titubeos, otros se vieron preocupados por su vida y le recomendaron que a la próxima, en vez de intentar grabar todo con prontitud, primero se ponga a salvo del intercambio de balas.

Estos fueron algunos de los comentarios más populares que se pudieron leer en el Tik Tok de dicho usuario:

@heydenneva: Este wey prefiere grabar bien que proteger su vida jajaja.

@killua_bb: La prueba viva de que los narcos sólo son habladores y sólo pueden emboscándolos jajaja 9 camionetas corriendo contra 2.

@teenboyz4: Impresionante como 2 patrullas hacen correr a todo un convoy, eso demuestra el poder de los soldados y que los narcos solo son valientes con inocentes.

se puede ver en primer plano la huida a toda velocidad de diversas camionetas, múltiples marcas, modelos, colores y polarizados (Foto: EFE)

@johangod3: Ese zumbido que se escuchó pudo a ver sido tu muerte carnal, lo bueno que no paso nada.

@matsunaga_: Manches yo creyendo que era una avenida peligrosa y que deberían poner topes pero después vi lo que en realidad era.

@valecruz162: Ni la Televisión tiene a esos reporteros felicitaciones a este hombre que arriero su vida por traernos una exclusiva.

@yagojehe: Respeto a los militares que dejan vida familia por servir al país, aunque agradezcamos con ofensas y críticas.

El impresionante Tik Tok grabado en pleno enfrentamiento entre militares y Cártel del Golfo (Foto: EFE)

Enfrentamientos en Matamoros

La mañana de este domingo 17 de octubre, alrededor de las 07:15 horas (tiempo de local) se registró una balacera en la Calle Sendero Nacional, ubicada en Matamoros, Tamaulipas.

Horas más tarde, de acuerdo a informes obtenidos por Infobae México se dio a conocer que autoridades ministeriales federales tuvieron conocimiento de que personal militar repelió una artera agresión en su contra cometida por sujetos armados, identificados como presuntos miembros del Cártel del Golfo (CDG), que se transportaban en varias camionetas.

Asimismo, se informó que después de una persecución fueron detenidos cuatro de los agresores y otros cuatro murieron. Se presume que los civiles armados son miembros de la célula de los Escorpiones. De igual forma, fueron asegurados cinco vehículos, cartuchos, cargadores y equipo táctico.

