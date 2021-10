Así respondió Felipe Calderón al gobernador Zacatecas por culparlo de una ”herencia maldita”

Felipe Calderón arremetió contra los dichos de David Monreal (Foto: ADOLFO VLADIMIR - ENRIQUE ORDOÑEZ/CUARTOSCURO.COM)

David Monreal, gobernador de Zacatecas y hermano de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de la Coordinación Política del senado mexicano, publicó un video en el que declara la recepción “herencia maldita” en el tema de seguridad.

A través de un duro mensaje en sus redes sociales oficiales, el representante del Movimiento Regeneración Nacional, aseguró que actualmente su estado vive un crudo momento de violencia por culpa de Felipe Calderón, quien declaró la guerra al narco, lo que consideró como una torpeza.

Por lo anterior, aseguró que la estrategia de Felipe Calderón debió ser el camino de la prohibición de portación de armas, la prohibición de los pactos y los acuerdos con el crimen organizado, entre otras cosas.

“En 2006, la torpeza de Felipe Calderón como Presidente de la República de declarar la guerra al narcotráfico, fíjense nada más lo grave del asunto, un Presidente de la República declara públicamente la guerra frente a los ojos del mundo, frente al país y frente a toda una sociedad, y sobre todo frente al crimen organizado. Fue una declaración de guerra. Como Estado rector lo que debió es de haber hecho que imperara la ley, el respeto, lo que debió hacer era no permitir la portación de arma ilegal, las organizaciones de crimen, no pactar, no acordar, todas esas cosas”, dijo el gobernador.

Así respondió Felipe Calderón a gobernador Zacatecas por culparlo de una ”herencia maldita” (Foto: Adolfo Vladimir/Cuartoscuro)

Además, aseguró que no viene desde su ronco pecho todo lo dicho, sino que hay un apoyo documental en los libros de múltiples autores que han considerado dicha estrategia como fallida. Entre las mencionadas, destaca Anabel Hernández, quien ha hecho un excelso trabajo documental sobre el crimen organizado y la seguridad en México.

“No me consta, pero estoy relatando la historia, hay muchos libros que se hicieron de diferentes autores, mucha investigación de cómo degeneró Felipe Calderón todo este desorden. El gran autor de todo este crimen o uno de los grandes responsables, que lo juzgue la historia, yo solo expreso lo que ya muchos autores intelectuales, mucha sociedad, ha dicho de que fue un error haber declarado la guerra y un error de procedimiento también en la prevención del delito, el combate al crimen, todo eso”, insistió David Monreal.

El debate en las redes sociales fue realmente abierto con más de 316 comentarios que estuvieron tanto en contra de Felipe Calderón, como a su favor, pero que finalmente llegó hasta el ex presidente, y quien no titubeó en responder a Monreal.

David Monreal Ávila / Twitter

Para ello, el panista empleó también sus redes sociales, pero no uso ninguna palabra para contrarrestar las acusaciones y señalamientos del Morenista, pues utilizó una captura de pantalla sobre una nota periodística.

El escrito data de octubre de 2020, es del autor Luis Eduardo para el Portal Mexiquense y se titula “Aseguran 14.5 Toneladas de marihuana en una planta deshidratadora de chiles propiedad de los hermanos Cándido y David Monreal Avila”.

En ella, se relata, entre otros acontecimientos, que cuando Monreal era el alcalde de Fresnillo, Zacatecas, en 2009, la Secretaría de la Defensa Nacional y la entonces Procuraduría General de la República aseguró 14.5 toneladas de marihuana en una planta deshidratadora de chiles de su propiedad.

David Monreal aseguró que los altos índices de violencia en su estado son culpa de Felipe Calderón y la lucha contra el narcotráfico del ex presidente panista (Foto: EFE/ Esteban Biba)

De acuerdo con la información ahí publicada, las autoridades mexicanas revelaron que la investigación inició en 2008, cuando una llamada anónima advirtió que ahí supuestamente se realizaba el almacenamiento de drogas.

Por su parte, Ricardo Monreal, quien entonces representaba al PT en el Senado, aseguró que su familia no era parte de ninguna investigación, y reveló múltiples amenazas por parte del crimen organizado, mismas que fueron denunciadas, e incluso dijo que la planta fue puesta a disposición de las autoridades desde antes del descubrimiento.

SEGUIR LEYENDO: